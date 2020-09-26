中共高层开新疆工作会议 习近平提治疆8个坚持

中共总书记习近平近日出席第三次中央新疆工作座谈会时也强调“伊斯兰教中国化”，并提出治疆方略8个坚持，要求“铸牢中华民族共同体意识”。此前中国官方要求“藏传佛教中国化”。

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据中央社今天报道说，继提出“藏传佛教中国化”后，中共总书记习近平近日出席第三次中央新疆工作座谈会时也强调“伊斯兰教中国化”，并提出治疆方略8个坚持，要求“铸牢中华民族共同体意识”。

该报道引述中国官媒新华社今天消息，指第三次中央新疆工作座谈会25日至26日在北京召开，习近平在会议上发表谈话时做上述表示。他并细数新疆经济社会发展、民生改善成果，以此声称中国“民族工作做得是成功的”。据新加坡强调，中共第18次全国代表大会以来，中共中央深化对治疆规律的认识和把握，形成新时代党的治疆方略，包括“坚持从战略上审视和谋划新疆工作，坚持把社会稳定和长治久安作为新疆工作总目标，坚持以凝聚人心为根本，坚持铸牢中华民族共同体意识”。

另外，还有“坚持我国宗教中国化方向，坚持弘扬和培育社会主义核心价值观，坚持紧贴民生推动高质量发展，坚持加强党对新疆工作的领导”等。

习近平也要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，不断巩固各民族大团结。习近平说，“要加强中华民族共同体历史、中华民族多元一体格局的研究，将中华民族共同体意识教育纳入新疆干部教育、青少年教育、社会教育，教育引导各族干部群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，让中华民族共同体意识根植心灵深处”。

习近平更表示，“要促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。要坚持新疆伊斯兰教中国化方向，实现宗教健康发展。要深入做好意识形态领域工作，深入开展文化润疆工程”。

习近平还提到，要“常态化识别干部政治素质，确保各级领导权始终牢牢掌握在忠诚干净担当的干部手中”；加大培养培训力度，研究制定新疆干部队伍培养培训规划。

习近平说，要把建设一支“对党忠诚、德才兼备”的高素质少数民族干部队伍作为重要任务常抓不懈；要树立鲜明用人导向，“对政治过硬、敢于担当的优秀少数民族干部，要充分信任、坚定团结、大胆选拔、放手使用，表现突出的可以直接破格提拔使用”。习近平还指出，做好新疆工作是“全党全国”的大事，必须“牢固树立全国一盘棋思想，完善党中央统一领导、中央部门支持指导、各省市支援配合、新疆发挥主体作用的工作机制”。