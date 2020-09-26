中印边境 传印度强硬信号授权士兵开枪

台媒今天报道指印度《经济时报》9月25日引述印度官员表示，中国已被告知，如果试图占领印方哨所或围攻印度军队，印军将开火，在实控线（LAC）上不会再有任何用警棍或石块进行的原始战斗。印度官员说，今年6月15日加勒万河谷的冲突是不幸的，虽然印军牺牲20人，但中方也有士兵丧生。在外交谈判中，中国承认在冲突中至少有5人伤亡，其中包括解放军营长。印度官员推测，解放军的实际伤亡人数可能会高出好几倍。

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据中国时报今天报道，中印边境紧张，印度传递强硬讯号，授权士兵可开枪射击。此前传中印外长在莫斯科举行双边会谈后，达成不让两国分歧上升等五项共识。

据该报道说，中印边境冲突，双方关系紧张。6月15日在加勒万河谷的冲突，印军死了20人，中方则密不透露伤亡人数。如今，中印双方进行外交谈判中，印度表示，中国承认在冲突中至少有5人伤亡，并传递强硬讯号，称印度士兵已接到授权，可开枪射击。据印度《经济时报》9月25日引述印度官员表示，中国已被告知，如果试图占领印方哨所或围攻印度军队，印军将开火，在实控线（LAC）上不会再有任何用警棍或石块进行的原始战斗。

据该报导称，印度军队已经向边境前线哨所士兵下达明确指示，如果他们面临敌对行动，比如试图攻占哨所，或者解放军士兵使用警棍、长矛或其他简易武器的大规模袭击，他们可以开枪射击。

中国时报指印度官员还表示，6月15日加勒万河谷（Galwan Valley）的冲突是不幸的，虽然印军牺牲20人，但中方也有士兵丧生。在外交谈判中，中国承认在冲突中至少有5人伤亡，其中包括解放军营长。这位官员推测，解放军的实际伤亡人数可能会高出好几倍。