习近平号召节约 文采口号辈出:拒绝"剩"宴 不负"食"光

相隔7年，中共总书记习近平8月间再度下令制止餐饮浪费，沉寂已久的“光盘行动”再度兴起。于是，中国大小餐厅再度贴起宣传海报，并采用各种方式，劝导客人少浪费、多打包。不过还是有民众不愿打包。

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据中央社今天报道，习近平一声令下，中国大小餐厅食堂出招防浪费。该消息说，中共总书记习近平8月间再度下令制止餐饮浪费，沉寂已久的“光盘行动”再度兴起，中国大小餐厅采用各种方式劝导客人少浪费、多打包。除了容易造成粮食浪费的餐厅外，另一大漏洞─各党政机关、学校、企业的食堂，也同步采取节约措施，重新喊起7年前的“光盘行动”口号。

该报道说，习近平再度下令制止餐饮消费，主要起因于中国重要粮产区的长江、淮河流域遭到大规模洪灾，加上另一大粮产区东北三省罕见地遭到台风接连侵袭，使外界担忧中国今年的粮食供应。尽管官方先前保证粮食供应无虞，但官方刻意披露习近平8月11日下令制止餐饮浪费的谈话，被普遍认为是他对中国粮食安全的忧虑。于是，中共宣传机器全面开启宣导节约粮食，从中央到地方大小机关、餐厅，更是旨到即行。

以一向被视为“帝都”、“天子脚下”的北京市为例，在习近平制止餐饮浪费的指令下达后，便交由全市各行政区的商务局，召集各主要商业区的街道办事处、商会、商场、业者的相关干部及代表传达指令，要求业者及管理者提出方案，签署诸如“倡议书”等形同军令状的文件，着手执行。

在这样的要求下，各大小餐饮业者不敢怠慢，特别是越大型、越有知名度的连锁餐饮业者，更是采取各种方式，劝导客人“文明点餐”，“不用多点、不够再点”，并采用一些配合措施，达到减少浪费的目的。

中央社说，以台商在中国创立的连锁火锅店“捞王”为例，以往可由客人用手机扫码看菜单，自由点餐。但为配合这波新“光盘行动”，各门市设置了密码，要由服务人员代行操作，并检视客人点的菜是否过量，一旦过量就立即反映，让客人无法多点，达到第一关过滤的效果。

据“捞王”华北区经理林苇洁表示，即使有了第一关过滤，但客人们仍有可能无法吃完所有菜肴，特别是火锅，在喝汤后更容易有饱足感。因此，各门市服务人员除了主动询问客人“要不要打包”外，还推出免费打包，与其他收费人民币1至3元的餐厅作区隔，以提高客人打包剩菜的意愿。林苇洁指出，自从推出这项措施后，客人剩菜过多的现象明显减少，已不到原来的一半。而愿意将剩菜打包的客人，约略估计比以前多出近5成，食物浪费的现象获得显著改善。

在各单位食堂方面，根据上级意见及指导案例，北京许多单位有样学样地推出“半份菜”、“小份菜”，减少用餐者吃不完的机率。而部分食堂以固定价格让员工、学生随意取菜的措施，则告取消，改为提供定量的饭菜。此外，部份北京民众表示，为监督成效，市内一些中小学还由导师或专人监看学生用餐。若有学生吃不完饭菜，导师或专人会当场提醒。如果还是吃不完，则由班导以私讯通知家长，要求教育子女正确观念，或是注意身体状况。

据中央社说，对于习近平再度要求制止餐饮浪费，北京民众洪小姐表示，在中国的粮食没有外界想像般充裕的情况下，制止餐饮浪费确有必要。况且，中国民众的用餐观念近年来逐渐扭转，以往为了“请客有面子”而浮滥点菜的现象渐有改善，这时趁势强化“光盘行动”，可取得更大功效。