农夫山泉创始人钟睒睒再次登顶中国首富

中国饮用水系列产品农夫山泉的创始人钟睒睒身家超越腾讯的马化腾和阿里巴巴的马云，登顶成为中国首富。据美国彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index）的统计，钟睒睒的身家达587亿美元。

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农夫山泉是中国家喻户晓的品牌。广告语“农夫山泉有点甜”在中国风靡多年。

农夫山泉公司股票本月初在香港上市，股价一路看涨。此外，钟睒睒还持有万泰生物大部分股权。

钟睒睒1996年在浙江创立农夫山泉，多年来发展饮用水和各种饮料，他旗下还有养生堂和万泰生物，涉足健康食品，生物制药，疫苗试剂等领域。

在全球500富豪中，钟睒睒排名第17，而在亚洲排名第二，仅次于印度信实工业（RelianceIndustries）的穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）。

许多中国新富豪都是来自科技领域，例如腾讯的马化腾和阿里巴巴的马云，但美国和中国就华为、微信和抖音TikTok发生的争端导致中国科技股价下跌。

在科技新贵身家缩水的同时，食品杂货业则出现最新的富豪企业家。

钟睒睒控有多数股权的北京万泰生物今年4月在上海证交所上市，股价一度狂涨多达9倍，为钟睒睒带来最多200亿美元的资产。

万泰生物表示，和厦门大学国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心合作，研发抗击新冠病毒疾病疫苗。

农夫山泉本月早些时候在香港上市，上市当天盘中股价一度狂飙85%，让钟睒睒当了“半小时”的中国首富。

以红色瓶盖包装的农夫山泉饮用水中国各地都能买到，从小杂货店到高档餐厅酒店都有，系列产品还包括茶饮料，维他命水和果汁。 最近中国科技股价下跌导致科技富豪身家缩水，让钟睒睒超越马化腾和马云成为中国首富，但这个中国首富的地位他也许也坐不久。

脱胎于阿里巴巴的蚂蚁集团下个月将在上海和香港上市，到时候可能会让马云财富更上巅峰。