前蒙古总统致信习近平抗议汉语教材 遭使馆退回

蒙古国前总统额勒贝格道尔吉（Elbegdorj Tsakhia）近日致函中国国家主席习近平，抗议当局在内蒙古强推汉语教材。中央社引述额勒贝格道尔吉25日在推特发文称，信件已被中国驻蒙古大使馆退回。中国驻蒙古大使柴文睿表示，注意到额勒贝格道尔吉近来对内蒙双语教育改革问题发表不少言论，他写给中国领导人的信函所阐述观点完全错误，中方不予接受。

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据中央社今天报道称，前蒙古总统致信习近平抗议汉语教材遭使馆退回。额勒贝格道尔吉今天更在脸书（Facebook）留言强调，不会收回这封给中国领导人的信函，并指这封信将引起越来越多的关注。

根据额勒贝格道尔吉推特（Twitter）公布的信件内容，他提及中国宪法规定“所有民族都有使用和发展自己的语言文字的自由”，而内蒙古的蒙古族儿童现在受到公然侵犯。蒙古国前总统额勒贝格道尔吉并强调，写信给习近平，“是因为我不能无所事事地听到，成千上万希望履行宪法赋予他们的权利的蒙古人及其子女，正遭受着难以形容的痛苦”。

中央社引据香港电台消息，中国驻蒙古大使柴文睿表示，注意到额勒贝格道尔吉近来对内蒙双语教育改革问题发表不少言论，他写给中国领导人的信函所阐述观点完全错误，中方不予接受。柴文睿还说，国家通用语言文字是一个国家主权的象征，学习及使用有关语言文字是每一个公民的权利及义务，同时中国政府依法保护包括蒙古族在内的少数民族使用本民族语言文字的权利，而包括内蒙双语教育改革在内的一切涉内蒙古事务，都是中国内政，不容他人干涉。

据该报道，中国当局被控在内蒙打压蒙古族的母语和文化，引发蒙古国舆论反弹。中国外交部长、国务委员王毅日前出访蒙古时，逾百示威群众聚集在蒙古国政府宫（Government Palace）前的苏赫巴托尔广场（Sukhbaatar Square），高喊“保卫我们的母语”、“王毅走开”。