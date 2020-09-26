华为在日本发售新款智能手表

中国最大通信设备企业华为技术9月24日宣布将在日本推出两款智能手表。手表的卖点是具有可与华为智能手机联动的功能，但由于美国加强对华出口限制，支撑着华为战略根基的智能手机业务发生动摇。

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据日本经济新闻报道称，华为在日本发售新款智能手表或遭逆风。 “可以把智能手机里保存的照片转换成壁纸”，在华为日本法人24日举行的在线说明会上，日本业务的负责人宣传了智能手表的性能。如果智能手机是华为的产品，就可以通过一键方式转发自己喜欢的照片，并将其轻松设置为智能手表的壁纸。

华为此次打出可与智能手机联动的是10月上市的高端智能手表“HUAWEI WATCH GT 2 Pro”，价格为3万日元左右，预备了两种款式。搭载续航时间为2周的电池，能够分析打高尔夫球时的姿势等。华为还将以1万3800日元的不含税价格推出可记录运动和睡眠数据的“HUAWEI WATCH FIT”。

据该报道称，首先是销售网络薄弱。英国调查公司欧睿信息咨询（Euromonitor International）的数据显示，2019年华为在日本的市场占有率为5％。智能手机新产品方面，因美国采取限制措施，这些手机无法使用视频共享网站YouTube等美国谷歌的APP，因而没有得到手机运营商的采用。 而且，美国商务部新近采取的芯片供应限制措施也对华为造成严重影响。芯片厂商自9月15日起无法再向华为提供使用美国技术的产品。如果芯片库存耗尽，将不可避免地对华为的智能手机生产造成打击，长期来看，有可能在智能手表销售之前，华为的智能手机就已无法在日本供应。

该报说，美国IDC公司的数据显示，今年4月～6月华为在日本智能手表市场的占有率为15.6％，仅次于美国苹果位居第二。在主力业务智能手机发生动摇的背景下，华为的物联网设备业务可能会被凭借低价产品加强攻势的小米等其他中国企业夺走份额。