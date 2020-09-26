官媒咬定12港人在大陆水域被捕斥有人消费家属用心险恶

新华社25日首度就12港人在海上遭大陆海警截获扣押在深圳一事发稿，内容已咬定12人为“犯罪事实确凿”的“非法入境者”，继而斥责协助他们家属的民主派“消费”12人及“告洋状”，认为民主派用意是“煽动香港社会对特区政府的不满和对内地的仇视”。

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新华社同日发稿指，解放军驻港部队在微博发放第3季度联合海空巡逻影片，训练内容包括在果洲群岛附近发现可疑船只，特战小队乘小艇登船截查，制服船上的人。有关影片更放上新闻联播和YouTube。大陆传媒指，12港人8月23日在果洲群岛一带被广东海警截获，但迄今香港海事处仍拒绝家属要求出示当日果洲群岛一带的雷达追踪资讯。

新华社发表题为《消费“十二非法入境者”的荒唐逻辑与险恶用心》的文章，逾千字的文章指12人在大陆水域被广东海警查获，涉犯内地偷越边境罪，故“理应依照内地相关法规管辖和处理”；而港府在尊重内地司法制度原则下，为港人“提供可行协助”，亦是“合情合理，无可指摘。”

文章强调12人被刑事拘留“程序符合内地法规”之余，特意提到中港之间没有移交逃犯的法律机制，所以“内地有权按自己的法规进行拘押、审理和惩处。”

文章继而指责现在要求引渡港人回港审讯的人，就是之前反对逃犯条例修订（即反对送中）的人，“可笑的是，如今声嘶力竭要求‘送港’的人，恰恰就是去年对修订逃犯条例和刑事事宜相互法律协助条例喊打喊杀者”，“正是由于他们制造事端、横加阻拦”，两地才未能达成移交逃犯协议：“如今，这伙人全然不顾香港社会撕裂伤痕未愈，继续大吃‘人血馒头’，迷惑和欺骗不明真相者。”

新华社亦将矛头指向民主派，抨击民主派议员将事件“当做兴风作浪的好机会”，例如策划、鼓动12人的家属举行记者会，要求将12人移交香港，又向港府和内地警方施压，与及陪同12人家属在港报案，狠批民主派“种种作为既不合法也不合理，完全是胡搅蛮缠，粗暴干预内地的正当执法和司法程序。”

文章进一步批评民主派“告洋状”，“将事实清楚的法律问题硬说成『人权问题』，意图借国际反华势力向特区政府和内地施压”同时咬定民主派打“悲情牌”来激化矛盾，“根本不是想真心提供协助，而是出于政治私利，赤裸裸地消费和利用这12名港人和他们的家人”，用意是“挑起港人对特区政府的反感和对内地的仇恨。”

最后，文章形容民主派的“荒唐逻辑与险恶用心”，“暴露了他们在香港《国安法》颁布实施后惶恐不安的心理”，并奉劝民主派“早日看清大势，切勿继续与人民为敌。”

新华社同日又引用微博发表解放军驻港部队在果洲群岛一带演习的视频，片中内容指驻香港部队在果洲群岛附近发现一条可疑船只，该船向外海方向高速行驶，两组特战小队搭乘舰艇到达任务区域实施拦截查证任务。驻香港部队特战小队队长杨再飞说：“不法分子非常狡猾，我们通过舰机密切跟踪配合，第一时间登船搜索，控制住危险目标，顺利完成此次查证拿捕任务。”