抖音美国官司今天应裁决命运

美国一名法官预计将在周日之前就是否允许一项针对抖音的下载禁令实施做出裁决，该禁令要求苹果和AlphabetGOOGL.O旗下的谷歌从周日开始从其应用商店下架TikTok，让新用户无法下载。美国政府指控抖音对国家带来安全隐患，但是抖音辩驳指美国此一禁令与大选有关。

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据路透社报道称，美国法官将在周日前就是否允许TikTok下载禁令实施做出裁决。在美国东部时间周五下午2:30前，美国政府必须宣布推迟下载禁令，或者提交法律文件反对TikTok要求法庭发布初步限制令的要求。美国司法部提交的反对文件属于保密文件，因为其中包括TikTok母公司字节跳动提交的包含商业机密的材料。

据字节跳动此前表示，已就沃尔玛和甲骨文入股TikTok达成初步交易，但协议的具体条款仍不清楚。

华盛顿法官Carl Nichols预计将在周日之前就TikTok的要求做出裁决。美国商务部此前宣布将推迟一周实施相关下载禁令，再给这些企业一些时间敲定交易，称因“近期取得的积极进展”。加利福尼亚州的一名法官上周日发布初步禁制令，阻止美国商务部针对腾讯旗下微信的类似下载禁令实施。司法部周五早些时候要求法官允许该禁令在即将提起的上诉期间生效。

路透社报道说，TikTok称，这些限制举措“并非出于真正的国家安全关切，而是出于与即将到来的大选相关的政治考量”。