“李文亮条款” 北京先行深圳随后

中国北京市人大常委会昨天审议通过“北京市突发公共卫生事件应急条例”，条例规定，任何单位和个人有权向政府及其有关部门报告突发公共卫生事件隐患。此法被网友称为“李文亮条款”。

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据中央社今天报道说，李文亮条款入法，北京称非恶意不实报告不追责。中国北京市人大常委会于25日审议通过此条例规定，指任何单位和个人有权向政府及其有关部门报告突发公共卫生事件隐患。此条款被网友称为“李文亮条款”。

中央社引据新京报消息，该“应急条例”并规定，对报告的突发公共卫生事件隐患，经调查核实的，市、区卫生健康部门对报告人予以奖励，“对非恶意的不实报告不予追究责任”。这项新法25日公布实施后，被大陆网友称为“李文亮条款”。北京也成为中国第一个对“吹哨人”提供法律保障的一级行政区。

据“应急条例”还规定，任何单位和个人有权向监察机关举报有关公职人员应急工作中的违法线索，有权向有关部门举报应急工作中有关迟报、谎报、瞒报、漏报突发公共卫生事件等各种行政违法行为。接到举报的监察机关和有关部门应当依法及时调查处理，并对举报人的个资保密。

据该报道，此外深圳市的吹哨人条款也将在10月1日上路。据官方深圳特区报报导，深圳市人大常委会8月26日通过“深圳经济特区突发公共卫生事件应急条例”，是中国首部地方应急条例，将于2020年10月1日正式实施。根据“应急条例”，深圳鼓励公民、法人和其他组织透过公共卫生热线、政府网站、政务新媒体等途径反映突发公共卫生事件资讯，举报有关迟报、谎报、瞒报、漏报突发公共卫生事件行为。“应急条例”明定，有关部门应当对举报人的个人资讯和人身安全提供必要保护；“对非恶意报告的单位和个人，不予追究法律责任”。

据中央社说，武汉中心医院医师李文亮在疫情爆发之初，透过网络示警，却被控“散布谣言”遭警方训诫。他染疫过世后，引发海内外强烈回响，被视为中共打压言论自由、隐匿疫情的牺牲者。其后，中国官方追奉他为烈士。