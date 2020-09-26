毛泽东斗不过地主阶级后代们今已“收复失地”

毛泽东带领下的革命狂潮，中国的地主是无产阶级的主要敌人之一，历经1949年建国前后多次群众斗争几至体无完肤，但最新一期经济学人引述的一份研究报告指出，地主阶级的后代们正是人才辈出，俨如中国新一代的特权阶级。

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经济学人这篇文章指出，自从中共立国之后，地主阶级几乎立刻成为斗争的对象，其中在文革期间地主被斗惨不忍睹的经历，炎黄春秋杂志前编辑杨继绳在其最新的著作有详细的描述。

然而根据一份由美国、英国和中国的学者所共同进行的工作研究报告指出，毛泽东倾尽全力要将地主阶级从中国消灭的浩大工程，似乎收效不大。当年的地主阶级的孙一辈很大部分已经“收复失地”，重享他们家族在解放之前的特权。相对于其他家庭，他们大多都有较好的教育和富有。他们的价值观以及取向，均与1949年之前社会地位低微的后代们有所分别。社会的不公似乎对他们影响不大，他们较有生意头脑，更支持市场经济，更倾向于个人主义以及相信勤奋可致富。

由哈佛大学学者Alberto Alesina（中国译名为阿尔贝托·阿莱西那）等领头的研究，大部分乃汇集家庭调查、人口报告以及土地纪录等资料而成。他们的研究发现，直至2010年，解放前的地主或上层社会的后代，收入比较1949年前属于社会下层的后代多出16-17%。他们而且大多数都受过中学或大专教育。在数学测试中，他们的表现也较强。

这群学者对旧社会上层的后代相对快速收复失地有如下的解释，他们的亲属在海外帮助他们收藏了一笔财富，但更重要者就是这些家庭在大陆国内仍然维系了一个有力的网络。

学者们在报告中指出，这群得以翻身的后代，大多都出身于一个强力的家族架构，尤其是农村背景的。研究指出，尽管他们的长辈历经毛泽东翻天覆地的年代，但上一代的高层次想法和概念，却灌输予下一代。因此之故，毛泽东逝世才四十五年，一度被斗得死去活来的上层阶级，得以再度夺取社会金字塔的顶层。