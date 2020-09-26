河北立法制止餐饮浪费 违者最高罚款一万

习近平上月要求立法制止餐饮浪费行为后，各地政府积极响应。河北省更就这类行为出台惩治新规，违规者最高可被罚款10000元人民币。河北省制定的“反对餐饮浪费规定”共有37条。根据规定，广播、电视、网络平台提供者禁止制作假吃催吐、量大多吃、夸张猎奇、暴饮暴食等铺张浪费行为。违者由广播、电视等有关部门给予警告，责令改正；如情节严重会处以罚款，并可以责令暂停相关业务。

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“规定”提出婚丧嫁娶和宴请要从简，公务活动严禁以会议、培训为名组织宴请或者大吃大喝。学校和幼儿园则要设立激励机制，引导学生珍惜食物。地方政府部门应建立投诉举报制度。

餐馆被视为餐饮浪费的重灾区，根据规定，餐饮经营者如不建立制度，提醒顾客简约用餐，最高可罚款500元。而如果诱导消费者过量点餐或者设置最低消费，最高可被罚1万元。

独立学者吴祚来表示，河北省是农业和人口大省而且邻近北京，粮食供应背负很大压力，当局却不从自身解决问题，反而往下卸责。

吴祚来：“压力大，它就只好出台这么一个政策。中央把粮食问题下压到地方政府，每个地方政府的粮库都要达到一定储存量。地方政府现在是全力配合，把压力压到民间社会。”

疫情过后，中国当局一直提倡以消费拉动经济。吴祚来认为，新规定落实后，民间会出现不少矛盾。

吴祚来：“疫情导致这个（餐饮）行业收入锐减，现在这么一搞，人家都不知道怎么做菜了。有些人点多了，那怎么办呢？如果能打包拿回去那也可以，不允许带回去，你不吃了，也算浪费，会带来很大麻烦，给民间造成很多矛盾冲突和困惑。”

“规定”没有提到当局具体会如何监管餐饮经营着。吴祚来认为，执法部门的积极性势必与利益挂钩。

吴祚来：“如果地方执法机构有利可图，它就会一直做下去。如果这事很难罚到款，那它何必去找别人麻烦，看别人脸色呢？执法部门一出门想着的是如何能赚一点钱回来。但是你想想看，这么大的一个数字，一家饭店一天能赚多少钱？”