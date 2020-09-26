科兴生物：新冠病毒灭活疫苗将2021年获准上市

中国科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东表示，新冠病毒灭活疫苗将会在2021年就可能获准上市，其中包括在美国上市。中国科兴控股生物技术有限公司董事长兼CEO尹卫东表示，该公司研制的灭活新冠疫苗CoronaVac能够识别在各国发现的不同新冠病毒毒株，在接种疫苗后，人体免疫力至少保持六个月。

广告 继续浏览后续

对人物成果进行了第三临床试验后，科兴控股生物技术有限公司董事长兼尹卫东就向美国食品药品管理局申请是为了会获得新冠病毒上市的允许。

尹卫东也表示，本来新冠病毒灭活疫苗只为中国特别是武汉上市，但是在6月至7月科兴控股生物技术有限公司决定产生疫苗为所有的国家。

尹卫东指出，公司研制的灭活新冠疫苗CoronaVac能够识别在各国发现的不同新冠病毒毒株，在接种疫苗后，人体免疫力至少保持六个月，疫苗可能在年底前上市。

据了解，虽然几次被美国拒绝了，科兴控股生物技术有限公司相信与乐观，它的新冠病毒灭活疫苗会在美国上市。

与此同时，9月24日上午，第十三届中国生物产业大会签约活动在武汉东湖国际会议中心成功举办。在签约活动中，武汉市人民政府与中国医药集团有限公司正式签署新的战略合作协议。

国药集团中国生物技术股份公司还向武汉市人民政府捐赠10万人份（20万支）新冠肺炎灭活疫苗，用于武汉抗疫一线人员及驰援武汉的医护工作者的自身防护。