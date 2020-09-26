美多名参议员公开信反对Netflix改编畅销《三体》为电视剧 作者刘慈欣被指为中国新疆政策辩护

法新社今天发自纽约报道称，至少5名五位美国共和党参议员要求Netflix重新考虑改编中国作家刘次新最畅销小说《三体》为电视剧的决定，参议员对刘慈欣针对维吾尔人的中国新疆政策表态感到震惊。Netflix声明不同意刘慈欣的观点，但说《三体》是电视剧，而刘慈欣只是小说的作者，而不是《三体》电视剧的作者。刘慈欣担任《三体》电视剧改编顾问。此前有消息说，Netflix在中国一直被禁止。

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据东网今天报道，《三体》作家曾为新疆政策辩护，Netflix：不认同其看法。

中国作家刘慈欣长篇科幻小说《三体》三部曲深受读者喜爱，网络电视平台Netflix更有意将小说改编成电视剧，惟5名美国共和党参议员近日以刘慈欣为中国政府对待新疆维吾尔族的方式辩护为由，呼吁搁置拍摄计划。Netflix周五（25日）回应，强调该公司并不认同刘慈欣对中国政府对待维族的看法，惟未回应会否搁置拍摄。

据该报道称，美国田纳西州共和党参议员布莱克本（Marsha Blackburn）早前领头向Netflix致信，指刘慈欣2019年曾在《纽约客》杂志发表署名文章，提及中国镇压新疆维族和其他穆斯林是帮助改善当地经济。信中指出，Netflix如决定改编刘慈欣的作品，等同于将中国政府的罪行正常化，要求Netflix重新考虑。

Netflix本月初宣布，《三体》、《三体2：黑暗森林》和《三体3：死神永生》三部曲，将由HBO电视剧《权力游戏》编剧贝尼奥夫（David Benioff）与韦斯（D.B. Weiss）改编成剧集，刘慈欣将担任制片顾问。

据法新社说，田纳西州参议员玛莎·布莱克恩（Marsha Blackurn）批评6月份的《纽约客》杂志采访刘慈欣，当被问到维吾尔族穆斯林少数民族群体的命运时，刘慈欣为中国当局辩护回答说：“你宁愿他们恐怖袭击在火车站或学校里砍死人吗？”刘慈欣或说， “相反，中国政府正在经济上帮助他们并试图使他们摆脱贫困。”

参议员在周四致Netflix联合首席执行官特德·萨兰多斯（Ted Sarandos）的信中写道：“我们担心Netflix决定与正在传达危险的中共宣传的人合作。”据法新社说，美国参议员指这封信不仅是因为它是刘慈欣小说的改编，而且还因为这位作者是该改编计划的直接顾问。参议员里克·斯科特（Marick Blackburn）说：“我们要求Netflix认真考虑其决定，并考虑“通过制作此项目为刘先生提供一个平台意味着什么”。

据Netflix负责公共事务的副总裁迪恩·加菲尔德在专业网站《综艺》周五发布的一封信中说：“刘慈欣是这本书的作者，而不是该电视剧系列的作者。”他继续说：“我们不同意他的说法，但这与他的书或Netflix系列毫无关系。”

Netflix这位官员人还提醒说，Netflix在中国没有任何活动。