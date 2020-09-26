葡萄牙： 中美冲突的新中心

9月26日，美国驻里斯本大使乔治•格拉斯(George Glass)接受了葡萄牙《快报》周刊记者的专访。他在专访中反对里斯本过度依赖中国，不希望对美国有战略意义的锡尼什港扩建工程落入中国人的手中。根据葡萄牙卢萨(Lusa)通讯社的报道，葡萄牙外交部长奥古斯托・桑托斯・席尔瓦（Augusto Santos Silva）回应美国大使说，为国家利益作出决定的应该是葡萄牙政府。

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同一消息报道说，美国驻里斯本大使乔治•格拉斯(George Glass)在接受采访时表示，我真切希望锡尼什港不会落入中国人手中，而这也是不会发生的事情。他还表示，他还提醒里斯本当局，2016年美国向欧盟交付的第一批液化天然气就是通过锡尼什港口，这使得改港口已成为欧洲天然气的枢纽，是欧洲能源安全中心。

美国驻里斯本大使格拉斯还提醒说，锡尼什港对美国“具有不可思议的战略意义， 因为它是距美国领土最近的欧洲深水港。

法新社记者表示，虽然澳门已于1999年回归了中国，但自1557年以来，葡萄牙一直与中国保持特权的双边关系。

法新社记者回述了中国在葡萄牙投资的一些情况。法新社表示，特朗普政府上台前，美国并没有执意反对中国在葡的投资项目。而锡尼什港达伽马货柜码头投资计划的确牵动了美国现政府的神经。

2014年，总部在上海的复星宣布，公司以10亿欧元（约合82.7亿元人民币）的出价赢得了对葡萄牙最大的保险公司的竞标，击败了美国私募企业阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)。

2019年4月，中国长江三峡集团有限公司收购葡萄牙电力集团（Energias de Portugal，以下简称“EDP”）的计划宣告失败，因收购要约的附带条件未获满足。

但中国综合性民营企业复星集团增资以1.746亿欧元(1.85亿美元)收购葡萄牙最大上市银行Millennium bcp16.7%股权，引起美方的关注。

2019年10月19日，葡萄牙海洋部长安娜·保拉·维托里诺公开表态，希望中方能够拿下南部港口锡尼什港达伽马货柜码头。法新社记者表示，这一战略港口让美国不得不出面阻拦。

据估计，一年前，中国在葡萄牙的投资总额约为100亿欧元，约占葡萄牙GDP的3％。美国大使出面促请葡萄牙不要过度依赖中国。