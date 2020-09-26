解放军军演红蓝对抗 红军两度吞败 蓝军假想是谁惹猜

解放军日前进行“火力2020青铜峡C”演习，由陆军第77集团军炮兵旅扮演的“红军”战损率达到70％，并在重置“满血复活”后，又再度被假想敌“蓝军”重创，吞下败仗。

广告 继续浏览后续

据东森新闻今天报道称，解放军“红蓝对抗”演习，红军“满血复活”还是败给假想敌。根据《央视》报导，演习开始没多久，红方炮兵旅就出了状况，原规划实施火力打击，掩护部队前进，但被演习导调组发现阵地的选择有漏洞，被立即喊停进行纠改。红军向预定地域机动时，蓝军的无人直升机开始盘旋升空，引导炮兵火力对宏方的机动路线进行砲火阻拦与精确打击。红军炮兵群抵达预定地域之后不久，又被蓝军的无人直升机精确打击，出现大量装备战损。

据称战斗持续至隔日上午，红军的战损率已经超过70％，演习导演部决定让红方“满血复活”，重新调整部署后，再继续展开后续任务。不过，由于蓝军对于地形相当熟悉，侦查分队很快就发现了红军隐蔽的火砲阵地，并将阵地座标发回指挥所。而红军始终无法对蓝军实施有效打击，砲位侦查雷达车还被蓝军砲兵精准打击，再度遭到重创。红军接下来虽然想尽办法组织进攻，但由于兵力兵器前期伤亡较大，最终没有突破蓝军的防御要点，被演习导演部判定红军吞败、蓝军胜利。

据东森新闻说，《央视》强调，通过红蓝对抗，参与演习的部队充分认识到自身优点及不足，全面检验了火力运用水平与射击指挥能力。