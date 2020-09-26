解放军震慑台湾齐发10枚东风导弹 网揭是假的

中国军媒周四（24日）发布一段10枚东风-11A导弹连发的影片，称东部战区火箭军一导弹旅近日进行实弹演习，成功摧毁目标机堡、跑道，其对台震慑意味甚浓。港媒称，但有眼利网民发现部分片段与4年前解放军在戈壁沙漠试射导弹后释出的画面雷同，亦有画面疑取自电视剧，令人质疑解放军的影片只是剪接而成。

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据东网今天报道，解放军慑台演习片，10弹齐射画面被揭疑来自电视剧。中国军媒周四（24日）发布一段10枚东风-11A导弹连发的影片，称东部战区火箭军一导弹旅近日进行实弹演习，成功摧毁目标机堡、跑道，其对台震慑意味甚浓。但有眼利网民发现部分片段与4年前解放军在戈壁沙漠试射导弹后释出的画面雷同，亦有画面疑取自电视剧，令人质疑解放军的影片只是剪接而成。

该报道称，据军媒日前发布影片并称，东部战区火箭军近日在野外驻训场实弹演练，其未有交代演习举行日期和地点，但却点名由主要对台的东部战区火箭军参演。

报道指但有网民发现，影片与官媒于2016年12月发布的“2016大演兵”内的画面相同，包括导弹连射，及射中目标物后爆破等。另外片段一开始为军队从山区基地出发，后突然变成多辆军车在戈壁荒漠中奔驰，剪接痕迹明显。而10弹齐射的场景，更与电视剧《号手就位》的预告片画面相似，只是色调不一样。