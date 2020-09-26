G7财长会矛头对北京促中国暂停对最贫穷国家收债

七国集团(G7)财长周五支持延长20国集团(G20)暂停偿还债务的期限，并认识到未来有必要广泛减免债务，同时将矛头指向G20成员国中国，称其贷款缺乏透明度。据联合国财务专家Eric LeCompte表示，“中国正面临越来越大的压力，” 联合国财务专家Eric LeCompte说，“他们说得非常具体，所有中国政府实体都应该停止接受穷国的债务偿还。”

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据路透社报道说，G7财长支持延长最贫穷国家暂停偿债期限，敦促中国提高参与度。

今年4月批准的G20暂停偿债倡议(DSSI)旨在帮助发展中国家应对冠状病毒大流行的影响。迄今为止，该倡议已经帮助43个国家推迟了50亿美元的官方债务偿还。

不过，G7财长在一份联合声明中表示，一些国家将国有机构列为商业银行，没有全面参与DSSI，对此，他们“深感遗憾”。尽管声明没有特别提到中国，但G7官员表示，这一信息显然是针对北京方面。在与寻求债务减免的国家打交道时，北京方面没有将国有的中国国家开发银行(CDB)和其他政府控制实体提供的贷款纳入其官方债务总额。

日本财务大臣麻生太郎在G7电话会议后对记者说，“在DSSI中，中国的参与度完全不够，”麻生太郎说，“我告诉七国集团(G7)，我们必须进一步向中国施压，DSSI需要在今年年底最后期限到期后进一步延长，我们必须确保所有债权人公平分担负担。”

为抗击导致全球近3,200万人感染的冠状病毒大流行而制定的限制措施，对贫穷国家的打击尤其严重，有可能使1亿多人陷入极端贫困。这场大流行将迫使许多危机前已经负债累累的国家重组其贷款，否则将面临违约。G7财长承认，在目前暂停官方双边债务偿还之外，一些国家还需要进一步的债务减免，并敦促G20主要经济体和巴黎俱乐部债权人在10月14日G20财长会议前就重组这些债务的共同条款达成一致。

路透社说，周五的声明反映出人们越来越认识到该计划没有达到目标。该计划为发展中国家节省的资金远远低于最初预计的120亿美元，约30个符合条件的国家因为担心损害其未来的借贷能力而选择不要求延期。

据G7财长们表示，应”在请求国际货币基金组织(IMF)融资的情况下”延长该倡议，并呼吁制定新的条款清单和谅解备忘录，以改善该倡议的实施情况。他们表示，这一努力应集中在暂缓债务偿还之外的债务处理，以及”所有债权人公平分担负担”等关键问题上。此外，部长们表示，所有根据DSSI归类为“商业”的债权在未来的债务处理以及在执行IMF政策时都将被同样的处理。这一政策将使得更多的中国贷款参与到未来的债务重组中来。

部长们再次呼吁私营贷款机构应在被要求时参与该计划，并指出，由于它们没有参与这一进程，可能限制了给一些国家带来的潜在好处。七国集团财长支持延长DSSI期限，将为规模更大的20国集团做出相关决定铺平道路，G20可能在11月的领导人峰会上做出正式决定。

据路透社说，世界银行行长马尔帕斯在推特上写道，他对七国集团提出的延长DSSI、提高债务透明度以及在暂停偿债外采取减免债务行动的呼吁表示欢迎，并敦促迅速采取行动帮助贫穷国家。