中企承建的阿根廷最大光伏电站正式投入运营

中国企业承建的阿根廷高查瑞300兆瓦光伏发电项目26日获得阿电力市场管理机构许可，标志该国最大光伏电站正式投入商业运营。

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据新华社报导，该项目由中国电力建设集团（中国电建）和上海电力建设有限责任公司联合中标承建，位于阿根廷北部胡胡伊省高查瑞高原地区。项目场址海拔超过4000公尺，年日照时长超2400小时。该项目由3座100兆瓦的光伏电站构成，共安装光伏板120万块，并配套建设一座345千伏升压站。

在2017年首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国与阿根廷两国签署该项目合作文件。2018年4月，项目正式开工。今年疫情以来，中方人员克服困难，疫情防控与保障生产，保证项目最终顺利运营。

中国电建阿根廷分公司总经理涂水平表示，该项目建设已为当地提供近1500个工作机会。此外，项目正式投运后每年可为当地政府带来约5000万美元收入，有助于促进当地经济发展，改善民众生活。

北部高原是阿根廷最贫穷的地区之一，民众日常用电需求无法得到保障。高查瑞光伏发电项目投入使用后，当地电力负荷的紧张状况将得到极大缓解。