中芯称没收到制裁通知

就美国已开始制裁中国最大芯片制造商中芯国际消息，中芯今天再发出公告称，并未收到相关官方消息，并重申只为民用和商用终端用户提供产品服务，与中国军方毫无关系。

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据中央社今天报道说，中芯国际称没收到制裁通知，并说与中国军方毫无关系。据外媒消息，美国已开始制裁中国最大芯片制造商中芯国际，中芯今天再发出公告称，并未收到相关官方消息，并重申只为民用和商用终端用户提供产品服务，与中国军方毫无关系。中国证券网等多家陆媒傍晚都刊登了中芯国际这份公告。

据公告说，中芯国际集成电路制造有限公司注意到，26日，有媒体网络询问或者转发一份疑似由美国商务部工业与安全局签发的文件。该文件内容显示，针对中芯国际及其子公司和合资公司出口的某些产品，将受到出口管制。中芯国际表示，截至公告发布时，并未收到此类官方消息。中芯同时重申，只为民用和商用的终端用户提供产品及服务，“本公司和中国军方毫无关系，也没有为任何军用终端用户生产”。

据该报道，英国“金融时报”26日消息，根据其看到的信件复本，美国商务部25日告诉各家公司，对中芯国际的出口可能被转用于“军事最终用途”，带来“不可接受的风险”。该报说，美国此举恐将切断中芯国际取得美国重要的软件和芯片制造设备之路。各大企业现在需要许可证才能出口这类产品给中芯国际。

中芯国际26日表示，对这项新制裁还不知情，正在了解情况；今天重申仍未收到相关的官方消息。中芯是中国最大的芯片制造商，今年7月16日在上海科创板上市。在制程技术方面，中芯目前可对14奈米晶圆代工量产，落后台积电至少2个世代。