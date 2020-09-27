中芯设备一半来自美国 专家指美禁令犹如掐断生路

美国决定制裁中国最大晶圆代工厂商中芯国际，中芯可能将无法取得制造其产品所需的美国软件和芯片生产设备。外媒引述专家指出，中芯国际高达一半的设备来自美国供应商，如果美国的合作伙伴不能为中芯国际提供服务和升级制造设备，中芯国际恐难以继续经营下去。

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据自由时报今天报道称，中芯一半设备来自美国！专家指美禁令恐掐断生路。美国决定制裁中国最大晶圆代工厂商中芯国际，中芯可能将无法取得制造其产品所需的美国软件和芯片生产设备。

该报引述《纽约时报》消息，中国的工厂生产世界上大量的手机、电脑和互联网设备，但是这些设备的硅晶圆材料大都是进口而来，去年中国进口了超过3000亿美元的电脑芯片，进口额比原油还要多，所以中国领导人习近平投入了大量资源，欲使中国在半导体和其他先进技术方面能更加自力更生。然而，消息指出，获得中国政府支持的中芯国际，尽管是中国技术最先进的晶圆代工厂商，其制造工艺水平仍落后三星、台积电等晶圆代工大厂数年，这意味着中芯国际无法生产能最好地支持最新、最苛刻应用的复杂芯片。

据纽时指出，即使是生产较低阶的芯片，中芯国际也依赖美国公司的软件和机器设备。投行Jefferies的分析师估计，目前中芯国际高达一半的设备来自美国供应商，如果这些美国合作伙伴不能为中芯国际提供服务和升级制造设备，中芯国际恐难以继续经营下去。

据报道指出，特朗普政府今年对华为的限制措施，已对中芯国际的业务造成打击，最近几个月，美国商务部削弱了华为在世界任何地方采购芯片的能力，包括中芯国际。据瑞士信贷（Credit Suisse）分析师估计，去年华为占中芯国际营收将近5分之1。