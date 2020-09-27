习近平促双循环 楼继伟罕批中国5G贵而不成熟恐碍内循环

中国国家主席习近平提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的战略决策。中国前财政部长楼继伟早前谈论“国内大循环”的几个堵塞点，当中提及现有5G技术很不成熟，数千亿级投资布下、营运成本极高，却找不到应用场景，恐碍中国内循环。

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据香港经济日报今天报道说，中国前财长楼继伟称5G技术不成熟，营运成本极高恐碍内循环。该报道称，5G是中美科技战关键战场之一，亦是中国内循环经济着力点。中国前财政部长楼继伟早前谈论“国内大循环”的几个堵塞点，当中提及现有5G技术很不成熟，数千亿级投资布下、营运成本极高，却找不到应用场景。

楼继伟早前出席中国经济50人论坛研讨会，发言讲及国家主席习近平提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的战略决策，是符合客观规律。而真正的供给侧结构性改革，基于规则的对外开放和依法治国，应当是要点。

据楼继伟提醒，既然是客观规律，政府有意按双循环改善产业链布局是做不到的，竞相动用公共资金抢占技术新高地，亦是做不好的，会得不偿失，还会引起国内外的误解，需要的是真正学习理解要义和改革开放措施的落地、落实。

他又指出，加大改革开放及良好的基础设施，完全可以支撑国内外双循环，重要的是解决好制约双循环的堵点。第一，坚定地推进供给侧结构性改革，即是制度性变革，但常常看到的是行政手段调整。

第二，坚定地推进依法治国。楼继伟表示，中国一度过多依赖外需的原因之一，是国内法治环境不佳、对产权保护不足、信用社会还未建立起来。而今次疫情，一些面向外需的企业不得不转向内销，就感到货款回收难、产品仿冒维权难。此外，基层为完成任务，先拆先关不谈补偿，法不溯及既往观念淡漠。他说，没有良好的法治环境、信用环境，国内大循环就会受到堵塞。十八届四中全会的主题是依法治国，大量的任务应当真正的落实。

第三，楼继伟认为要降低基础设施和准公共设施的用户成本。他指出，基础设施有些方面过度超前，抬高用户成本或不可持续的公共部门债务。他举例，目前中央提出“新基建”包括发展5G，但现有5G技术很不成熟，数千亿级投资已经布下，运营成本极高，却找不到应用场景，今后消化成本是难题。若成本不能逐步降下，会是国内大循环的堵塞点。楼继伟强调，互联网平台虽是私人部门运作，但有准公共性，垄断带来高用户成本甚至市场进入障碍，两方面都要有所控制。

该报道引据工信部称，内地已经建成超过48万个5G基站，5G网上终端连接数超过1亿。