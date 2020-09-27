互怼? 解放军军机连12天入台湾西南空域 美军机贴中国海岸侦查

中国解放军军机今天上午8时26分再度进入台湾西南空域。台湾媒体指解放军连续12天进入台湾西南空域。中国官方观察平台指，美军再有侦察机及反潜机被发现飞越南中国海上空，其中一架曾逼近广东省沿岸不足50浬，抵近中国海岸侦察距离破纪录。

广告 继续浏览后续

据联合早报今天引述消息指，解放军军机连续12天进入台湾西南空域。消息说，中国大陆军机今日（27日）继续进入台湾西南空域，台湾军方连续12日进行广播驱离。

据《自由时报》报道，解放军军机从月中开始每天进入台湾空域，今天上午8时26分共机再度进入台湾西南空域。根据记录，大陆军机今天早上高度在4000公尺（4000米），台湾空军两度广播，广播内容维持常态性，即“你已进入我空域，影响我飞航安全，立即回转脱离”。

台湾资深军事迷分析指，根据记录，大陆军机今天应仍是派出运八反潜机，另在汕头外海，疑有大陆空警500型机一架，高度6900公尺，疑似进行戒护。台湾空军应该也在3万9千英呎（11700米）高空监控掌握，长期应对大陆军机实在相当辛苦。

据联合早报说，美军机逼近中国大陆海岸，抵近侦察距离破纪录。美军再有侦察机及反潜机被发现飞越南中国海上空，其中一架曾逼近广东省沿岸不足50浬。据联合报和Now新闻报道，北京大学“南海战略态势感知计划”（SCSPI）数据显示，美军昨日（26日）派出包括EP-3E及P-8A侦察机到中国大陆沿海侦察，其中，EP-3E侦察机距离福建、广东交界处的海岸仅有47.81浬（约88.5公里），再次刷新美国军机对中国大陆抵近侦察距离最近的纪录。

台湾媒体评论说，美军近期在南中国海及台海周边活动频繁，以往大多保持距离大陆沿岸50浬以上，但美军这次打破惯例明显是向解放军施压及测试大陆的底线。

据该报道，美军在8月16日至19日已累计派出包括P-8A反潜巡逻机、P-3C巡逻机、RC-135战略侦察机及EP-3E电子侦察机在内至少七架次各型侦察机。而在7月，美军出动近70架次侦察机前往南中国海展开侦察行动，型号涵盖美海空军P-8A、P-3C、EP-3E、RC-135、E-8C以及MQ-4C无人侦察机等。

据北京大学“南海战略态势感知计划”SCSPI指出，美军7月出动侦察机的架次比6月和5月增加明显，5月出动架次为35次，6月出动的架次49次，活动类型和范围非常广泛。