台海谁开第一枪 环时指美专家评估北京护国先开枪

据港媒报道，中美地缘政治角力白热化，两岸局势紧张陡然升级。环球时报周五（25日）刊登上海复旦大学国际问题研究院教授沈丁立文章称，在国家统一战争中，大陆中国不排除开第一枪的可能。而美媒援引美国国防部官员称，中国即使没有胜算仍可能对台动武。

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据香港经济日报说，环球时报引专家称，中国或为护国开首枪，并说美这样评估。环球时报周五（25日）刊登上海复旦大学国际问题研究院教授沈丁立文章称，长期以来，中国大陆一直有“不开第一枪”的说法。但他认为，在维护中国核心国家利益这个前提下，不开第一枪应是有条件的。

根据中国大陆2011年发表的《中国的和平发展》白皮书，中方核心利益包括︰国家主权、国家安全、领土完整、国家统一、中国宪法确立的国家政治制度和社会大局稳定，以及经济社会可持续发展的基本保障等六项。

据沈丁立一一列举中国大陆六大核心国家核心利益面临何种威胁时，应该开出第一枪。据沈丁立首先质疑，当外国军机在中国的领空实施军事侦察行动，不断侵犯中国大陆主权时，还有必要坚持不开第一枪以确保外军机组人员的生命安全吗？

其次，当中国的核武器面临敌国非核武器的精准攻击时，还有必要坚持不首先使用核武器吗？第三，“满洲国”时，中国东北军坚持不开第一枪从而眼看国土沦丧，今日之中国能容忍重蹈国耻吗？沈丁立称，中国应对任何外国侵略军坚决地开出第一枪。第四，沈丁立说，中国大陆竭力推动和平统一，但绝不放弃以非和平方式实现统一。面对“台独”势力日益猖獗，在来自外部的干扰因素日益明显的当下，以非和平方式实现统一的可能也必然日益增大。

沈丁立指出，非和平方式虽然不一定就是战争，但很可能就是战争。在一场反分裂的国家统一战争中，大陆方面不排除开第一枪的可能。

据沈丁立说的第五项，当面临来自内外的敌对力量对中国大陆发动旨在颠覆现有制度并引起社会严重动荡的挑战面前，中国的宪法并未排除开第一枪的选择，对外对内都是如此。第六项，沈丁立表示，正常的国际经贸、粮食和能源的国际合作等，都是中国经济社会可持续发展的基本保障。“如果有人故意不想让中国人过好日子，那将有严重后果”。

沈丁立强调，“不开第一枪”并非绝对的，而且要避免落入教条主义。他建议中国大陆应改为对外表述︰中国将就不开第一枪做最大程度的克制，但不保证不开第一枪。这样才最具道德性和守法性。