国民党出招推避与大陆开战公投 促与美国建交

国民党团下周将向台湾立法院提出公决案，要求当局全面避战，尽快促成台美复交和美军协防台海安全，继续亲美抗陆策略。国民党团总召林为洲表示，台当局目前无法通过交流降低大陆敌意，若台湾的蔡英文总统选择亲美，就要做得彻底些，促进台美复交，让美国派航母舰队到台湾协防。台湾专家评论称国民党此举是为了讽刺蔡英文政府。

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据东网今天报道说，国民党团拟提避战公决案，促台美复交抗大陆。解放军军机和军舰频繁进入台海，两岸关系紧张。台媒周日（27日）报道称，国民党团上周四（24日）已将相关公决案交予智库初步讨论，草案最快下周提出，呼吁美国用具体行动支持台湾，恢复邦交、在台海共同协防，才能避战，“不相信中国大陆敢打美国”。林为洲认为，两岸关系在民进党执政后呈现僵滞、对立，在亲美抗陆的战略下更为恶化，台当局愈与美国友好，大陆愈有意见，让两岸陷入开战边缘。

据林为洲认为，目前台当局就算姿态摆低，双方没有互信基础，对方也不会相信真有诚意；但要向大陆示威，蔡英文当局又不敢。林强调，台最重要的是“避战”，台海安全需美国介入，若美方与当前民进党政府友好，“不要老派生意人来，应派人来保护一下台湾”。

针对台美复交问题，台湾外交部长吴钊燮早前接受美媒采访时表示，台美关系近来大有进展，但目前不寻求建立全面外交关系。国民党主席江启臣随后回应称，“如果（台美）关系那么好，应该推动复交才对”。

该报道称，就国民党团下周将向立法院提出公决案，要求当局全面避战，尽快促成美台复交和美军协防台海安全，继续亲美抗陆策略，有专家接受东网记者访问时指出，国民党此举是为了讽刺蔡英文政府，表面上催促政府与美建交，但事实上大家都知道这是不可能成事。

台北海洋大学通识教育中心副教授吴建忠表示，国民党讲“赌气话”，暗示“讲这么多干嘛？有种就建交啊！叫美军来协防呀！”但吴认为，美军一直都在暗中协防台湾。不过，他亦指出特朗普政府并无将美台建交当成优先目标。