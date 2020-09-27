抖音寻求暂缓特朗普禁令的美国官司宾州失败 华盛顿法庭今再战

美国政府要求苹果和Google的App商店明天起停止提供短影音平台TikTok下载与更新，TikTok3个内容创作者今天向法院申请暂缓实施禁令，但遭宾州法官驳回。美国华盛顿地方法官尼柯尔斯（Carl Nichols）今天星期天上午9时30分将就此案展开审理。

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据法新社消息，抖音内容创作者寻求法院暂缓下载禁令失败。这些内容创作者主张，「每月会流失数以万计潜在观众和创作者，而完全关闭TikTok的威胁迫近，会放大这个效应」。

美国地方法官碧托史东（Wendy Beetlestone）写道，这项禁令「无疑会造成不便」，但「他们仍得以对数以百万计现有的追随者创作、出版和分享内容」。

抖音及其中国母公司字节跳动对商务部这项禁令提出挑战，目前尚未审理。美国华盛顿地方法官尼柯尔斯（Carl Nichols）今天星期天上午9时30分将就此案展开审理。

据字节跳动20日表示，已和甲骨文（Oracle）与沃尔玛（Walmart）达成初步协议，将成立名为TikTok Global的新公司，接手TikTok美国与全球大部分业务。

美国商务部先前宣布将禁令生效时间推迟一周，让字节跳动等3间公司可在禁令生效前完成交易。