查贪继续 中纪委进驻中央省市党办第六轮

据中国官方媒体官媒周日（27日）报道，经党中央批准，十九届中央第六轮巡视将对32个地方、单位党组织展开常规巡视。另外，中纪委同日公布今年前8个月，全国查处违反中央八项规定精神问题的情况。

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据东网今天报道，中央展开第六轮巡视 将进驻32个中央和地方党组织。据报道，第六轮巡视对象包括北京、天津、内蒙古、吉林、上海、浙江、安徽、江西、湖北、广西、重庆、云南、西藏、陜西、甘肃、青海、新疆自治区、新疆生产建设兵团、全国人大常委会机关、全国政协机关、公安部、财政部、水利部、农业农村部、国家衞健委、审计署、国家医保局、国家移民局、国家中医药管理局、农科院、中国贸促会、中国残疾人联合会等地方、单位党组织。

另外，对第六轮巡视涉及的长春、杭州、宁波、武汉、西安等5个副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人，亦一并纳入巡视范围。

该报道说，此外，中纪委公布今年全国查处违反中央八项规定精神问题的情况，截至8月31日，全国共查处83,988宗违规问题，共处理122,094人，68,378人被政务处分；其中，单在今年8月就查处了11,259宗违规问题，处理16,731人，9537人被政务处分。