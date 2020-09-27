美名导演抨击好莱坞向中共屈膝塔伦蒂诺是例外

美国著名喜剧导演兼监制阿帕陶（Judd Apatow）本周二抨击美国的电影业刻意避免制作有关中国和其他国家打压人权故事的电影。根据美国国家评论杂志（National Review）报导，作品包括《一夜大肚》（Knocked Up）以及《处男四十》（The 40-Year-Old Virgin）的阿帕陶在迪士尼制作的《花木兰》公开上演之后，发表上述的评论。

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事实上，阿帕陶在今年1月初时，已经批评好莱坞向中共“叩头”，认为整个过程“虽是缓慢但却是阴险（insidious）的”。他当时还特别赞许另一名导演塔伦蒂诺（Quentin Tarantino）是罕有一个拒绝向中国叩头的电影制作人。

迪士尼制作的《花木兰》由于取景在备受外界关注的新疆，并且在电影结尾时还打出鸣谢新疆公安局的字句，惹起美国人权组织的反感，因为中国当局在新疆大规模兴建“改造营”禁锢大批维吾尔族。中国则反驳上述的建筑其实是职业训练营。

根据业界估计，中国将取代美国成为世界最大的电影业市场，而迪士尼耗资2亿美元制作的《花木兰》，目的是企图打入这个市场。

阿帕陶接受美国MSNBC电视的访问时说：“很多类似此等的大企业，在全球多个国家都涉及商业利益，沙特阿拉伯、中国，他们不但不会批评这些国家，他们而且不会播放一些发掘真相的深度性纪录片，因为他们正忙着赚钱。”他进一步说：“所以，我们在这里还在讨论这个笑话或那个笑话可不可以讲的时候，他们就更上一层楼，完全禁止一切批评中国人权的内容。”

阿帕陶又补充说，没有人会对一个维吾尔人如何逃出禁锢营的剧本表示有兴趣，或其他类似批评中国的故事，“我们不但没有透过与中国做生意促使中国更开放，中国反而用钱收买了我们的缄默”。

阿帕陶今年1月6日已经对好莱坞屈膝中共的做法深感厌恶而公开批评。阿帕陶在接受纽约客杂志的访问时，大肆凭藉美国电影业为了自身利益而默许北京为所欲为地践踏人权。

他说：“我觉得（这个过程）虽是缓慢但却是阴险的。你不会看到任何一家大规模的电影公司所制作的电影，内容批评拥有庞大市场或投资者的国家。”“因此，结果就是一百万或更多的维吾尔人被关在改造营内，而你们却不会知道太多。”

在访问中，阿帕陶同时提到去年10月另一名导演塔伦蒂诺拒绝中国的要求，改动他导演的《从前，有个好莱坞》（Once Upon A Time In Hollywood）的中国版内容。据阿帕陶的了解所悉，片中一个影射李小龙的角色，遭到李的家人投诉，但由于塔伦蒂诺拒绝改动内容，结果被中国禁止在大陆上演。

阿帕陶说：“塔伦蒂诺因为名气够大，拥有最后的话事权，但很少人像他那样。”

《从前，有个好莱坞》今年获得奥斯卡多项提名，其中著名男星布莱德·彼特（港译毕彼特Brad Pitt）凭此片获得最佳男配角。彼特在片中饰演一名电影武打替身，他只用了很短时间就将片中一名疑似李小龙的武打明星打到在地上。