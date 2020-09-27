美收紧中共党员入境一名探亲者被打回头兼注销十年签证

任职美国环球律师事务所的律师郑存柱证实，一名中共党员今个月17日下午搭机抵达底特律（Detroit）机场时被拒入境及原机遣返，他的护照上10年有效期美国旅游签证，亦被盖上印章注销。根据苹果日报报导，曾经是八九民运学生领袖的郑存柱表示，他任职的律师事务所接获该党员居住在美国的女儿求助，事务所曾建议女儿的父亲退党，但因为退党连带退休福利都一并泡汤，父女们对此都犹豫不定。

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报导指，目前是美国移民顾问的郑存柱表示，当时接获女客户求助指父亲申请亲属优先移民配额时，曾到美国驻广州总领馆面试，诚实报称是“中共党员”，之后一直没有结果。郑建议先在“国家签证中心”查询其父亲的移民签证进度，回覆指9月17日更新申请结果：“美国移民官员已裁定并拒绝其签证申请，可提供补充文件，而申请个案将会获得多一次裁定。”而郑发WhatsApp向女客户回覆：“赶紧退党。”

随后，该女客户又向郑表示，父亲在本月17日持旅游签证探望她时被拦截，“（美国关员）审问他一段很长的时间后，告诉他不能入境。”原来，她父亲是退休干部，身为共产党员是不能移民的。郑解释：“因为在中国大陆考虑到退休的待遇，有退休金……可能工作时间蛮久的，没有办法退出共产党，如果主动退出共产党的话，那些退休待遇就没有了。”郑指出，过往申请美国移民有一个不明文规定，如果申请人是党员，或退党还未满两年，是无法移民美国的。

至于女客户的父亲有“双重身份”，既持有10年有效期的美国旅游签证，也是正在申请移民美国的依亲签证，郑存柱说：“移民如果是党员的话，法律规定是inadmissible（不被接受），不容许进入美国的；他是共产党员的身份，所以在机场被海关人员拦截。”当日下午，她的父亲被原机遣返中国，取消原有的旅游签证，并在护照上盖上违反美国入境法的哪一条法律，以后申请签证或移民美国将会困难重重。

郑存柱表示，美国移民政策一直都拒绝共产党党员移居当地，但过往十多年来一直都采取比较宽容的政策，容许中国人进入西方世界，“想让西方价值改变中国共产党的一个政策”；但最近美国改变对中共的政策。他直言中国留学生赴美签证也逐步收紧：“留学生到美国以后偷窃美国西方社会比较高端的技术，有些甚至做间谍偷技术，对敏感的行业和专业，留学生的签证也控制得严格一点。”他表示，近来出现一个现象就是留美的中国移民和留学生，也纷纷走出来退出共产党，通过相关的机构办理退党手续，如透过登报方式证明已退出共产党，他们也知道共产党员的身份不符合美国移民政策。

郑存柱认为，这宗遣返个案说明美已开始禁止中共党员入境，中共党员不管是移民，还是探亲、旅游，都可能面临在机场被遣返的风险。中共中央组织部公布党内统计数据显示，截至2019年底，党员总数为9,191.4万人，比上年净增132万人。

早在今年7月，纽约时报报导华府正考虑推出针对中共党员及家属签证禁令，国务卿蓬佩奥亦证实有关消息，当时国务院在总统指引下正推进有关政策，上述的例子似乎印证这个政策已经生效。