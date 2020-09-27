解放军隐形歼20疑布防衢州 可20分钟攻台

浙江衢州市民众近日拍摄到解放军第五代隐形战机歼-20，正在沿海重要空军基地“衢州机场”降落的画面。该机场距台北仅500公里，分析称歼-20可由此20分钟飞抵台湾。两岸关系紧张，台军也不断展示“肌肉”，在年度国防预算中间接首次证实地对地雄风-2E巡航导弹的存在。军事学者认为，此举是在强调台军具有反制能力。

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据明报今天报道称，歼20疑部署浙沿海，廿分钟可抵台。台军预算列雄风2E导弹，专家称强调能反制。

据“新浪军事”25日在微博发布衢州市民拍摄影片显示，一架歼-20低空低速飞越衢州市区上空，附近即衢州空军基地。分析指出，该架歼-20可能隶属安徽芜湖空军基地的“王海大队”，近日向前部署至衢州空军基地。“中时新闻网”报道提及，衢州机场是解放军面向东海、台海重要大型空军基地之一，距台仅500公里，长年驻扎大量苏-30、苏-27及歼-10等战机，该机场如同花莲佳山空军基地建有庞大地下机库，以防敌机、导弹轰炸，位置正好处于台军巡航导弹、飞机打击有效极限距离。歼-20从该机场挂弹起飞，以其时速近2000公里速度，7至8分钟台军北部战机即进入其长程空对空导弹有效距离，15至20分钟就能飞抵台湾上空攻击。

据该报道称，作为世界上第三款进入量产的第五代隐身战斗机，歼-20在隐形能力、雷达探测能力、信息化态势感知能力、超音速飞行能力等方面具有优势。根据公开资讯，目前隐形模式下的歼-20，腹部弹舱和侧弹舱一般挂载霹雳-15中远程空空导弹和霹雳-10近距格斗空空导弹，以及可能的小型制导炸弹。解放军可以做到在后方预警机等情报体系的支援下，在台军雷达无法探测到的安全距离上部署歼-20等隐身战机，并使用远程空空导弹打击任何出现的空中目标。《环球时报》称，目前“王海大队”所在旅已经换装了两位数的歼-20，解放军可台海上空实现台军看不见的“威龙之墙”。

该报道引据《自由时报》消息称，中国大陆自1990年代以来不断展现拥有的地对地导弹，台军长年并未证实地对地导弹服役的存在。直到台国防部2020年度公开预算，首度列出“地对地导弹”将在今年进行18年延寿验证；而今年公布的2021年度公开预算，则出现了“雄升导弹”18年延寿验证，“雄升”就是雄风-2E巡航导弹研发计划的名称。台湾军事学者苏紫云认为，此一现象代表台军不再隐匿拥有反制武器的存在，并强调台军具有反制的能力。

明报引据公开资料显示，雄风-2E巡航导弹长6.25米，直径约0.5米，可携带500公斤重弹头，设计射程为873至1249公里，命中率正负误差在12米内。只携带常规弹头，以小型喷气式发动机作为推进动力。其基本性能与外形都与美国的战斧巡航导弹极其相似。