解放军震慑台湾文武齐上 遭揭3次造假

解放军东部战区24日发布一支试射飞弹的影片，被发现是用旧片剪接而成。加上空军轰6文宣剪接好莱坞电影片段、将旧照中的F-16战机修掉后当新照用，近期至少发生3次发生造假的丑闻。

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解放军东部战区24日发布一支试射飞弹的影片，被发现是用旧片剪接而成。据中央社今天报道称，解放军武吓不够给力，文宣3度造假添砖瓦。

据该报道，解放军官媒“解放军报”的官方微博于24日时发布一段约1分13秒的影片，宣称是“东部战区火箭军某导弹旅依托野外驻训场开展实战化训练”，并强调解放军时刻准备战斗，恫吓台湾的意味浓厚。虽然影片及内文并未详细说明发射地点，不过影片有大量陆媒与网友转载。

然而影片上线后不久，立刻有眼尖的网友陆续发现，这支号称是近日由东部战区连续发射10枚东风-11飞弹的影片，其实是以央视在2016年播出的军演文宣旧片剪接而成。除了以旧片当作新片使用外，网友也指出，发射背景是在戈壁，并非东部战区戍守区域，因此影片中的部队不可能是隶属于东部战区。

据中央社说，近期解放军频频发动文宣战，恫吓台湾意图明显，中国国防部新闻发言人任国强日前在例行记者会中表示，东部战区在台海附近组织实战化演练，是针对当前台海形势、维护国家主权和领土完整所采取的正当必要行动。然而强势的语言言犹在耳，解放军却陆续被外媒与网友揭露，多个文宣影片与照片是以剪接、修图等造假的方式制作而成。

解放军空军官方微博帐号“空军在线”，于19日时上传了一支展示共军中程及长程轰6轰炸机（H-6）火力的影片，虽然在网络上引发热议并转载，但是随即被中国网友指出，片中多个片段是剪接自好莱坞电影“变形金刚2：复仇之战”、“绝地任务”及“危机倒数”等电影片段。港媒立场新闻于20日的报导，比对影片与电影片段并制作对照图，证实有三个场景来自于电影。

这支影片在微博上引发抨击，有中国网友称“竟用美国好莱坞的电影片段，宣传自己的军机”、“为什么不用我们自己的影像”。由于网友的批评与质疑的舆论，这支文宣片后续已从官方微博下架了，不过目前在中国官媒新华社的官方脸书上仍可以看到这支影片。

据该报道，没过几天，轰6的文宣又再度被抓包造假。22日陆媒上海热线刊出一则报导，指出解放军的三大军机在台海军演，并搭配一张轰6轰炸机的照片。结果这张照片被台湾的网友发现，不但是台湾国防部拍摄的旧照，而且原图是台湾的F-16战机监控轰6，但是陆媒将F-16修掉，只留下轰6。