第16届北京车展于26日开幕，从9月26日展至10月5日

第16届北京车展26日开幕，海外车商即使未能亲临现场，也以视讯方式参展！据报导，由于新冠疫情影响，许多车企的外国高管虽未能亲临北京车展，仍以视讯方式参展，中国贸促员会汽车行业分会贸技部副主任何莹蕊表示，近来国际车企越发注重中国市场，她预计，北京车展的开幕将带动中国汽车市场复兴。

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根据《共同社》与《新华网》报导，第16届北京车展于26日开幕，从9月26日展至10月5日，这场大型车展是自新冠疫情爆发后，中国规模最大的一场车展。中国政府表示，新冠疫情目前已经获得控制，经济正逐渐复兴。

第16届北京车展参展车商包括大众、丰田、本田、日産、福特等30多个国际主流汽车品牌，他们都希望能扩大在中国这个全球最大汽车市场的市佔，此次以环保汽车及自动电动车为主，像是丰田汽车这次展出具自动驾驶技术的多功能电动汽车e-Palette，该产品预计用于延至2021年的东京奥运和残奥会；日产汽车则推出纯电动跨界休旅车Ariya，预计明年在中国上市。

复兴中国车市

根据《新浪网》报导，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会贸技部副主任何莹蕊受访时表示，国际车企仍然十分看重中国市场，今年许多车企的外国高管未能亲临现场，但许多都选择与高管们越洋连线，进行视讯通话或视讯介绍。

何莹蕊相信北京车展将带动中国汽车市场复兴，她表示，这不仅是将汽车行业人士聚集在一起，将全年的想法与计画公布，更是为中国营造了汽车销售的氛围，提振中国汽车市场信心。“车企合力带动中国汽车市场走向复兴，促进国内循环的同时，国际国内双循环互相促进，形成新形势推动市场发展。”据统计，中国车市前年最高峰为2800万辆，今年可能掉到2000万辆左右，跌幅惊人。