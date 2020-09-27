重庆矿难 被困17人中16人死亡

27日凌晨0时30分许，重庆市綦江区松藻煤矿发生一起重大安全生产事故，致16名被困井下的工人，因一氧化碳超限不幸遇难。初步的调查原因是皮带起火16名井下工人缺氧遇难。

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据重庆官方27日上午通报，松藻煤矿隶属重庆能投渝新能源公司，一氧化碳超限系因井下大倾角皮带燃烧所致。一百多名救援人员赶到现场。事故的具体原因还在进一步调查中。

27日上午，楚天都市报记者采访了煤矿周边多家餐饮和商店人员，他们说煤矿工人多为当地人，但被困人员中没有熟识的人，早上来了好多的救援人员，救护车都有十多辆。

綦江区委宣传部一位覃姓负责人告诉楚天都市报记者，正在紧急救援，名单尚在统计之中，不知17名被困人员是否有湖北籍人员，有新的救援进展会及时通报。

据了解，在事发矿井前，有来自多个矿山救援队的人员集结在空地处，一队救援人员升井后，另一队救援人员立刻携带救援装备下井。共有18支救援队伍参与救援。事故发生地点距离井口较远，井下温度较高，有毒有害气体聚集还未消散，加上自身携带的救援装备较重，给救援造成了较大困难。

27日下午，重庆市官方通报称，截至下午2时许，救援人员已完成搜救工作，17名被困人员中，16人已无生命体征，另外1人已送医全力抢救。