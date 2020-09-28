中国外交部新闻司新添女副司长 有猜是否任发言人与女"战狼"

据中国外交部公告新增了1名新闻司副司长，由参赞蒋小燕升任，使副司长人数增至4人。这是中国外交部新闻司1年多来第4次副司长异动，但蒋小燕是否兼任发言人目前尚不明朗。中央社报道说，至于中国外交部新闻司正副司长及发言人1年多来频繁异动，虽被外界赋予“战狼外交”联想，但是否所有发言人都自动具备、或被指派为“战狼”形象，尚待观察。

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据中央社今天报道说，外宣趋重要，中国外交部新闻司主管1年来频更换。该报道说，在自认晋身“大国”之林及美中关系恶化下，中国近几年来改采攻势外交，外交部对外发言渐趋呛辣强势，甚至借由海外社交平台与美国官员互呛，被戏称为“战狼外交”，在国际舆论场上的评价趋于两极。至于中国外交部新闻司正副司长及发言人1年多来频繁异动，虽被外界赋予“战狼外交”联想，但是否所有发言人都自动具备、或被指派为“战狼”形象，尚待观察。

由于蒋小燕升任，中国外交部新闻司形成“一正四副”格局，司长为华春莹，副司长依排名顺序为汪文斌、于敦海、赵立坚、蒋小燕。其中，华春莹、汪文斌、赵立坚兼任中国外交部发言人。

中国外交部新闻司这波正副司长异动始于2019年7月。时任司长陆慷转任北美大洋洲司长，由副司长华春莹升任司长，曾任2018年上海合作组织峰会新闻中心主任的于敦海则接任副司长，但并未兼任发言人。2019年8月，时任中国驻巴基斯坦大使馆公使衔参赞的赵立坚，接任外交部新闻司副司长，但他直到今年2月才兼任发言人。今年6月间，时任中国外交部副司长兼发言人耿爽宣布离任，不久即调任中国常驻联合国副代表；7月，时任中国驻突尼斯大使汪文斌接任副司长，并兼任发言人，使中国外交部维持3名发言人的规模。

蒋小燕9月27日升任副司长，便成为继于敦海、赵立坚、汪文斌之后，中国外交部新闻司1年多来第4名异动的副司长。