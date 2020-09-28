中国扩大新冠疫苗接种美媒警告有未知风险

中国正在大范围为特定人员接种新冠肺炎疫苗，但处在临床试验第三期的疫苗，仍有安全性疑虑。此外，官方是否有合规追踪并观察接种情况的程序也不清楚。纽约时报称中国这种急切的做法相当于一场豪赌。

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据中央社今天报道，中国扩大接种武汉肺炎试验疫苗，纽时称存在未知风险。纽约时报说，目前世界上还没有任何一款新冠病毒疫苗被确定有效，但中国至今已让国企工作人员、政府官员、疫苗制造企业员工注射3种候选疫苗。

纽约时报说，此外，中国官员也正在制定紧急方案，让更多的人接种疫苗。纽约时报说，没有其他国家在常规药物试验程序之外，以如此之大的规模给人们注射未经检验的疫苗。中国这种急切的做法相当于一场豪赌。

目前中国的候选疫苗正处于第三期试验、也就是后期临床试验阶段，由于中国境内几乎没有确诊病患，大多数试验在中国境外进行，受试者的情况受到密切追踪。但中国国内已注射疫苗的人，并不确定是否也有接受追踪与观察。未经检验的疫苗可能会产生有害的副作用，就算是无效的疫苗，也可能带来错误的安全感，使疫情防控大意，出现疏漏。

纽时说，疫苗三期临床试验可能还需再等3至6个月才能完成，但中国也许不想再等了。中国卫健委官员郑忠伟在接受央视采访时表示，寒冷天气到来时，政府可能会考虑扩大符合紧急使用条件的人群范围，把在市场、交通和服务行业工作的人员包括进来。据郑忠伟说：“目的是在特殊人群当中先建立一个免疫屏障，如此一来，整个城市运行基本上就有了一个稳定的保障。”

据中央社说，目前不知道接种疫苗的人是否清楚接种未经检验疫苗的风险。报导还表示，在中国国内接种疫苗的人有可能出于无奈，中国疫苗生产商和国企要求接种疫苗的人签署保密协议，不让他们与新闻媒体谈论此事。