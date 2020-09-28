华为上海研发中心开工 研发定位引关注

华为在北京的一家店面

华为的上海研发中心正式开工，引起外界关注。据中国媒体是，该中心将投入研发积体电路、物联网与智慧城市应用等，在美国禁令下，华为可能会“强化”这个中心的定位，因应未来发展。华为全新的研发中心位于上海市青浦区金泽镇，总用地面积约7万2600坪，定位为华为全球创新基地。

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据中央社今天报道称，美国禁令下华为上海研发中心开工引关注。该报道综合香港01、陆媒中新社消息说，研发中心昨天举行开工仪式，华为董事长梁华、高级副总裁任树录，以及上海市委副书记、市长龚正与上海市委常委、副市长吴清等人出席。

消息指出，在开工仪式上，华为与上海市政府签下协议，双方将在积体电路、软件和资讯服务业、物联网、车联网、工业互联网以及智慧城市示范应用等领域，加强技术研发，并在示范应用、融合创新等方面合作。

中央社说，本月15日开始，美国对华为的禁令上路，替华为代工麒麟系列高阶5G芯片的台积电、三星、SK等厂商均已停止对华为供货。因此这段时间，华为的一举一动备受外界关注。

消息称，凭借著华为的人才与创新能力，科技创新确实在眼下是突围的一大利器，华为也有可能会“强化”这个中心的定位。

据资策会资深产业顾问陈子昂日前接受中央社访问时分析，在中国全力推动新型基础设施建设之下，包含5G网络、物联网、数据中心等数位化设施都将是未来科技战略的要角。