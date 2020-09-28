台媒再曝两岸谍事 96导弹危机影射现今风暴?

两岸情势紧张，就怕冲突一触即发！回顾1996年，也曾爆发台海危机，中国大陆透过军演对台进行武力恫吓，美军也紧急调度航舰战斗群，台湾海峡战云密布。据中国时报今天发文指，1996年台海危机，发生间谍泄密案，两岸密使也提醒台湾冷静，不要采取报复行动。

广告 继续浏览后续

据中国时报今天报道称，间谍泄密解除1996年台海危机，两岸密使曝内幕。据该报道说，两岸情势紧张，就怕冲突一触即发！回顾1996年，也曾爆发台海危机，大陆透过军演对台进行武力恫吓，美军也紧急调度航舰战斗群，台湾海峡战云密布。最后因大陆间谍刘连昆泄密事件才解除危机，而当时为两岸密使的前总统府资政曾永贤，在接获大陆将试射飞弹情资后，也提醒台湾冷静，切勿采取军事报复行动。

前总统李登辉1995年出访美国，演讲中提到“中华民国在台湾”，中国大陆认为，美国此举助长台湾内部寻求独立的政治势力的气焰，为阻止李登辉1996年连任，遂以军演对台进行武力恫吓。不过，当时解放军一份“联合九六一”演习计划，被刘连昆泄露给台湾，内容指出，若选举出现“最坏结果”，军演随时可变成真正的军事行动。

据该报说，台湾政府获报后将消息传给美国，美军尼米兹号航空母舰、独立号航空母舰靠近台海，以行动阻止中国大陆的军事企图。解放军在美国的压力下，采取“三不原则”：发射飞弹不会飞越台湾本岛上空、海军空军不超越台海中线、即使登陆演习，不会实际去占领台湾岛屿。

该报道称，时任台湾军情局六处副处长的庞大为，也特地到大陆与刘连昆会面，获得导弹演习机密资料后，转交给军事情报局间谍李志豪带回台湾，但李志豪的真实身份是中国大陆国家安全部间谍，导致刘连昆身分曝光。1999年，刘连昆遭判处死刑，但之后台湾将其入祠中华民国国民革命忠烈祠。

中国时报说，此外，曾永贤2019年接受日本产经新闻访问时揭露，1992年在李登辉指示下，与大陆秘密接触，同年底密访北京，由大陆国家主席杨尚昆亲自接待，并与共产党高层建立联络管道。1995年7月初，曾永贤接获大陆高层消息，大陆将在2周后试射飞弹，但不会直击台湾本岛，除向总统李登辉汇报，也提醒台湾当局冷静，不要采取军事行动，2周后，中国大陆果真实施飞弹演习。