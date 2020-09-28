台湾渔船与日本海上保安厅巡查船在钓鱼岛碰撞

2012年9月25日，日本海上保安厅舰艇在钓鱼岛（台湾称钓鱼台，日本称尖阁列岛）附近水域，向来自台湾的保钓渔船发射水龙。为台湾渔船护航的台湾海巡署舰艇发射水龙回应。

据日本第11管区海上保安本部的消息，27日下午3点以后，在冲绳县的钓鱼岛海上的台湾渔船接触了日本海上保安厅的巡查船。日本方面认为台湾渔船在日本的领海内违法作业，巡查船在与其并行并命令其从日本认为是“领海”的区域退出去的时候，巡查船的船尾左侧和渔船的船首右侧接触碰撞。

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据日本方面反映，巡查船的船体没有大的损伤，也没有受伤的人。台湾渔船也没有大的损伤，不影响航行，但是台湾方面表示该船船首受损严重。约1小时之后，台湾渔船退出了日本认为是领海的区域。

对于这一事故，日本官房长官加藤官胜信表示：向台湾方面提出了这一问题，表示日本政府将进行必要的调查，并进行适当的对应。而台湾海上警察当局主张对钓鱼岛的所有权，表示将保卫周边海域台湾渔业者的权益。

而据台湾《联合新闻网》27日报道：宜兰苏澳籍“新凌波236号”渔船27日下午在钓鱼台12浬海域作业时，遭日本海上保安厅公务船擦撞船首，造成右舷裂损，所幸7名人员平安，海巡署派遣基隆舰前往，傍晚抵达现场，戒护渔船返航。

《联合新闻网》援引苏澳区渔会总干事陈春生的话表示，日本海上保安厅公务船的船尾，撞到新凌波236号的船首受损严重，虽然钓鱼台12浬以内是争议海域，不得进入捕鱼，新凌波236号属延绳钓渔船捕鱼作业时，或许有可能漂过去一点，但无论如何在收网作业，日船都不应该“扫”我方渔船，他怀疑整起事件难脱“故意”之嫌。