孟晚舟今天再出庭 聚焦引渡

华为首席财务官(CFO)孟晚舟周一将在加拿大再次出庭，她的律师团将继续努力阻止美国的引渡努力。华为律师团将辩称，美国的引渡要求有瑕疵，因其遗漏了关键证据，该证据显示孟晚舟并未就华为的伊朗业务对汇丰说谎。稍早媒体报道发现对孟晚舟不利的新证据。

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据路透社今天报道，华为财务总监孟晚舟将在加拿大法院再次出庭，反对美国引渡。孟晚舟于2018年12月被逮捕，因美国一份拘捕令指控其进行银行欺诈，在华为的伊朗业务问题上误导汇丰HSBA.L，并导致该银行违反美国制裁法。

华为律师团将辩称，美国的引渡要求有瑕疵，因其遗漏了关键证据，该证据显示孟晚舟并未就华为的伊朗业务对汇丰说谎。

孟晚舟周一将在不列颠哥伦比亚最高法院出庭，法官将在五天的聆讯后最终决定是否允许辩方采用对他们有利的额外证据。

华为律师团将使用PowerPoint展示汇丰知悉华为在伊朗业务往来的程度，律师团表示美国在向加拿大提出引渡要求中并未准确陈述这一点。

据温哥华引渡诉讼律师Gary Botting表示，引渡案很少会举行Vukelich听证会，但鉴于孟晚舟一案的复杂程度，进行听证会并不令人意外。据Botting补充表示。被告方的胜利“完全取决于证据的本质...以及他们受到的指控是否有任何实质内容。”

路透社称，孟晚舟的引渡案目前定于2021年4月完成审判，不过若有任何一方提出上诉，案子可能还会在加拿大的司法体系中审理好几年。