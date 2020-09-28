官方指中国经济加快复苏

中国银行研究院周一发布报告预计，预计三季度中国GDP（国内生产总值）增长5.1%左右，随后经济将进入复苏的平台期，增长动能将有所放缓，四季度GDP增速为5.6%左右；宏观政策要提前关注和应对经济金融领域存在的多种风险，在稳增长和防风险之间取得平衡。

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据路透社今天报道，三季度中国GDP料增5.1%四季度为5.6% 中国银行研究院周一在2020年四季度经济金融展望报告中指出，尽管经济复苏逐步接近正常水平，但经济金融领域存在的诸多风险点值得特别关注，如新冠疫情倒灌、政经格局巨变和全球经济复苏艰难等外部风险，国内逆周期调节政策效应衰减、高杠杆风险，以及地方债务、银行贷款和债券违约等信用风险。

据该报告，“宽松货币政策能够在短期内迅速见效，推动经济尽快走出困境，但经济的行稳致远不能仅依赖货币政策刺激，需要市场化行为推动才能确保经济复苏后的可持续增长。”报告强调，从长远看，全球疫情“大流行”何时减弱和消除，全球经济内生动力不足，中美关系受经贸摩擦、美国大选及其他非经济因素的影响程度等，都为中国经济带来了变数。

考虑到稳增长仍是未来较长时期内经济工作的重点，报告建议，把握降准、降息节奏，继续推动企业融资成本下行；合理利用法定存款准备金率等货币政策工具，通过控制操作频率，根据经济复苏及企业融资情况择机降准、降息，推动企业综合融资成本继续下降。

该报告指要增加国债发行规模，适度提高中央政府杠杆率，拓宽财政资金来源；加大长期限流动性供给，确保国债平稳发行，建议央行根据国债发行规模和期限，通过滚动续期的方式加大流动性，尤其是MLF等。