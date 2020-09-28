抖音在美暂不死 华盛顿法庭挡下特朗普政府禁令

抖音在美国的报道图片

美国总统特朗普政府原订今天星期一起禁止美国用户下载热门短影音分享应用程式TikTok，联邦法官今天在最后一刻做出裁决，暂缓实施这项具有政治色彩的禁令，TikTok暂时逃过一劫。此前美国滨州一家法庭判决驳回暂停禁令的诉讼。

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据法新社说，美联邦法院挡下政府禁令致抖音暂逃封杀命运。华盛顿联邦地区法官尼柯尔斯（Carl Nichols）应抖音要求，暂时挡下这项禁令。白宫声称，抖音母公司中国字节跳动（ByteDance）与北京当局的关系，恐对美国构成国安威胁。

该报道称，华盛顿联邦地区法院发出的简要命令中，并没有说明法官做出这项裁决的原因。

特朗普政府寻求从28日零时起，禁止美国用户下载抖音，但允许用户继续使用到11月12日，之后将全面禁用。法官驳回抖音盼能延后实施11月12日禁令的要求。

法院星期天做出这项裁决，代表这个拥有一亿美国用户的网路社交平台暂时赢了这回合，但华盛顿地区法院尚未针对抖音是否应该续留美国一事，就法律论据上的优点进行考量。

据抖音主张，即便是暂时性禁令也具破坏性，不仅会因为阻碍公司发展，使公司蒙受难以弥补的伤害，更会伤害TikTok的商业声誉。

尼柯尔斯星期天透过罕见的电话听证会方式，就特朗普下令禁止中国应用程式TikTok隐含言论自由及国安影响，听取相关论据。

据抖音代表律师霍尔（John Hall）表示，禁令具有「惩罚性」，也会封杀一个数以千万计美国民众使用的公众论坛。这场听证会召开前，抖音律师透过书面简报指出，这项禁令「专断且反覆无常」，且会因为阻挡这款应用程式的更新和修复，进而「破坏资安」。抖音还表示，这项禁令根本没有必要，因为各方已就TikTok所有权重组事宜展开磋商，以解决川普政府提出的国安问题。

据法新社说，特朗普政府方律师则主张，特朗普有权采取国安行动，还说鉴于抖音透过母公司字节跳动与中国政府间的关系，这项禁令有其必要。特朗普政府在简报中称字节跳动为中国共产党「喉舌」，还说字节跳动「致力推广中共政治理念和传递讯息」。特朗普政府主张：「总统认定，（中国）控制这些资讯的能力，对美国国安和外交政策构成无法接受的威胁。」