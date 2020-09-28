报道武汉疫情被控“寻滋” 公民记者张展狱中持续绝食

综合消息显示，因在今年年初前往武汉报道当地新冠疫情被捕，后被控“寻衅滋事罪”的中国公民记者张展仍在被拘押的看守所中绝食抗争。她的律师介绍称，张展绝食已近一个月，身体衰弱令人担忧。

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今年1月武汉新冠肺炎疫情暴发后，张展自2月1日左右前往武汉报导当地疫情，并一直通过微信、推特、YouTube 等社交媒体平台以自媒体方式直播武汉的当地情况。她以公民记者身份帮助受疫情影响的人发声。张展还在武汉实地写了大量关于武汉疫情的现场报道，并一度前往曾“训诫”武汉市中心医院眼科医生李文亮的中南路派出所试图采访。据悉，她随后于5月14日在武汉所住宾馆被警方带走传唤，次日即被上海市浦东新区警方以涉嫌“寻衅滋事罪”刑拘。6月19日，张展被以同一罪名正式批捕，拘留在上海浦东新区看守所。

据了解，张展委托的辩护律师闻宇9月28日见当事人后向自由亚洲表示，案件最快10月开庭， 但张展还在绝食抗争。闻宇当地时间周一上午到看守所会见了当事人。他介绍称，张展很瘦，她还在绝食，“上午十点钟去会见她（张展）的，办事还算顺利。会见大概五十分钟。她现在瘦了很多。我问她怎么一回事，她说她还在绝食。现在同仓（囚室）的还有两三个人给她喂流食，粥、汤类，我就叫她不要绝食。”

报导提及，首次会见当事人的闻宇律师指，在大约五十分钟的会见中，多次嘱咐张展养好身体，为很快到来的开庭做准备。他说，“第二要她准备一下，养好身体，开庭的时候好为自己辩护。你现在这样身体虚弱开庭时候，没法辩护，这个案件他们（官方）就容易走过场（走形式）。开庭时间可能会很快，可能在10月份开庭，所以你要准备好。”闻宇将为张展作无罪辩护。

这是因为控方举证张展的证据被指均与其发表的网络言论有关。闻宇表示，张展承认在网上发表的言论，但不认为违法，因此律师将为张展作无罪辩护。他谈到，“对一些事实我们没什么好辩护的，我们主要对案件的性质进行辩护，这个（网络言论）属于言论自由，到时候作无罪辩护。”

据悉，现年37岁的张展是居住在上海浦东新区的陕西籍网络异议人士。她毕业于西南财经大学金融专业并取得硕士学位。2010年，张展离开家乡到上海，曾担任过律师。期间在网上发表个人观点的文章而遭到报复，不能正常执业。去年香港发生反修例运动之后，她还通过网络发声向港人表示支持，并遭到上海警方的传唤和拘留，期间两度被做强制性“精神病鉴定”。她的家人也受到了警方的威胁。