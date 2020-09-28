法官叫停特朗普政府的TikTok下载禁令

美国联邦法官卡尔-尼古拉斯(Carl Nicholas)暂时叫停美国总统特朗普针对短视频应用TikTok的禁令，这让白宫以国家安全为由封禁该中国视频分享应用的计划受挫。

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一名联邦法官阻止美国总统特朗普(Donald Trump)政府试图禁止在美国下载TikTok的做法。美国商务部在一份声明中说，政府将遵从法官的这项裁决，但会努力为总统的行政令及其商务部长的有关行动所面对的法律挑战而辩护。声明说，这项行政令完全合法，并增进正当的国家安全利益。

根据特朗普政府此前对TikTok的行政命令，苹果和谷歌必须从美东时间9月27日午夜在应用商店下架TikTok，让美国新用户无法下载，已下载该款App的美国用户则无法进行软件升级。华盛顿一名联邦法官做出一项临时裁决，阻止了政府对这项行政令部分内容的执行。

位于首都华盛顿的这名法官星期天作出的裁决没有阻止行政令当中有关从11月12日开始禁止与TikTok及其母公司字节跳动进行交易的规定。

美国华盛顿哥伦比亚特区联邦地区法院的法官尼科尔斯(Carl Nichols)作出了上述裁决，这让TikTok有更多的时间来获得中美两国政府有关部门对一宗待决交易的批准，这笔交易的参与方包括甲骨文公司(Oracle Co., ORCL)和沃尔玛(WalMart Inc., WMT)。

在该禁令原定于周日深夜生效前不到四个小时，法官作出了上述裁决。这给一场旷日持久且仍没有明确结局的事件开启了新篇章。

中国基金报一篇文章相关标题为：“重磅突发！美国法院叫停特朗普禁令，TikTok回应来了！胡锡进发声 ”