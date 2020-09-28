解放军今起4海域同步实弹军演 2航母参与否未提

中国解放军近期频繁军演，军机越过海峡中线，拉高台海紧张情势，今天更在4大海域同步执行军事任务。有外媒分析指这次同步演习正值中共国庆前夕，值得关注。消息没有提及解放军军演规模以及两艘航母辽宁号和山东号是否参加军演。

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据中央社今天报道称，中国国庆前夕解放军4大海域同步军演。根据中国海事局网站发布的航行警告，解放军今天同步在黄海南部、东海部分海域、南海西沙群岛有关海域与渤海部分海域等4大海域演习，禁止船只驶入。其中有关黄海与东海演习的通报上明确指出会进行实弹射击。

据通报，黄海的实弹射击任务将持续至30日，其他3个海域的任务仅在今天执行。

该报道引述新加坡联合早报消息指出，这次同步演习的时间点在中国国庆前夕，值得关注。

解放军自8月下旬以来，在渤海、黄海、东海、南海等4大海域频繁展开军演，包括武器实弹射击和相关军事训练。此外，美国国务院次卿柯拉克（Keith Krach）稍早前率团访台时，中共军机曾逾越海峡中线并进入台湾西南空域。

该报道称，台湾国防部智库、国防安全研究院学者苏紫云日前接受中央社采访时分析，陆方将台海问题当作军事表现的成绩单，借此宣泄内部的政治和舆论压力。