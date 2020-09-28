记者质问特首亦被投诉 港台「跪低」欲令记者请辞

近年备受建制派针对的香港电台(简称「港台」)再生事端，曾在记者会上质问特首林郑月娥和警方而被建制派人士投诉的助理节目主任利君雅，在三年试用期行将届满时接获港台通知，将会「重启」对她的投诉的调查，并会延长其试用期120天。管方更要求利君雅明天办公时间完结前回复是否接受延长试用期安排，据了解，若不接受，利君雅将在试用期后不获续约。港台工会指事件绝不寻常，记者出身的立法会议员毛孟静指当局此举是要让利君雅自行辞职，而新闻学者则忧虑事件会令记者自我审查情况更烈。

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香港电台节目制作人员工会表示，据了解，管方将重新调查利君雅在去年7月至11月期间的投诉，包括出席政府记者会的表现和行为。利君雅作为节目主持，并不需要每天出席记者会，但她在警方记者会上严词追问和质问特首林郑月娥的片段，却广为流传，翻查资料可见，在去年7月21日元朗发生白衣人无差别袭击列车乘客一事后，林郑月娥事隔十多小时才召开记者会，利君雅当时质疑是否「官、警、黑合演的大龙凤」？并促请林郑月娥「讲人话」，有关质问网民封为「良心记者」、「新闻女神」，但亦引起建制派抨击，香港政研会更在去年8月包围港台请愿，并点名谴责利君雅。

港台工会表示，事件极不寻常，因为公务员升迁一向以评核报告为依据，但管方在原有的评核制度外，突然以重启调查为由延长试用期，令人质疑是无理打压。工会主席赵善恩忧虑，管方做法将会造成寒蝉效应，令港台员工日后在处理敏感议题上胆颤心惊，收窄处理新闻节目的空间。工会今(28日)早向到港台开会的港台顾问委员会成员请愿，下午会与管理层会晤，促请对方交代谁决定重启调查及其理据。

利君雅接受《众新闻》查询时不评论事件，只表示：「多谢关心，我会继续努力，请大家继续支持港台。」另外，港台发言人表示，政府有既定机制和程序处理公务员的续聘事宜，不评论个别个案。

据本台了解，作为港台「上级」的商务及经济发展局，不止一次要求港台就投诉惩处个别员工，但管理层坚持员工或有可改善之处，但并非犯错，拒绝惩处员工。及至今年6月，署理副广播署长陈敏娟以私人理由请辞，9月正式离任，讵料她离任不足一个月，利君雅便被翩旧帐，既「重启」已完结的调查，并以此为由延长其试用期。

记者出身的立法会议员毛孟静表示，当局延长试用期的做法，是希望让当事人自感没趣然后主动请辞，形容做法「非常奸狡」。曾当记者的浸会大学新闻系高级讲师吕秉权指出，港台是公营机构，情况较其他媒体敏感，而利君雅被翻旧帐，显示当局会用各种方法整治传媒，新闻界正面临寒蝉效应。

去年在利君雅被建制派投诉后，网民亦发起致函港台赞扬她的行动，据了解，赞扬利君雅的信函数量，是投诉信的数倍。另外，她有份主持的港台电视节目，其中有关《中国大数据生活系列》的环节横扫今年美国和香港多个奖项，包括美国国际电影及电视节2020「纪录片：新闻特辑」类别金奖。

港台近年备受针对，早前英文节目《脉搏》（The Pulse）记者访问世界卫生组织助理总干事艾尔沃德（Bruce Aylward）时提问台湾的会籍问题，亦惹来中方和建制派人士批评。