中共五中全会下月底召开 「十四五」增长目标料降至5%左右

中共中央政治局会议决定，中共第十九届中央委员会第五次全体会议(五中全会)于下月26日至29日在北京召开，届时将会审议第十四个五年规划(即「十四五」)和2035年远景目标等重大问题。综合中国媒体和路透社引述消息的报道显示，政府智囊和经济学家提出将「十四五」的国内生产总值（GDP）增长目标下调至「5%左右」，即「5％至 5.5％」或「5％至 6％」，有关建议低于「十三五」规划订定的 6.5% 以上增长目标。

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新华社报道，政治局昨(28日)天召开会议，在中共总书记习近平主持下，政治局听取了「十四五」规划和2035年远景目标的建议，决定根据会议讨论的意见进行修改，并交五中全会审议。

今年是「十三五」规划最后一年，能否建成小康社会，端视中国能否脱贫，而中国总理李克强5月底时透露，14亿中国人中，有6亿人每月收入只有1000元人民币，在中等城市租房都有困难，令人质疑中国能否脱贫，但政治局会议指出，决战脱贫攻坚取得决定性成就，「十三五」规划目标任务即将完成，中国在经济、科技的实力以及综合国力有所上升。会议续称，推动「十四五」时期的中国经济社会发展，必须坚持中共的全面领导，而制订《中共中央委员会工作条例》，是坚定维护以习近平为核心的中共中央权威，以及集中领导统一的必然要求。

《条例》全面规定党中央的领导地位、体制、职权、方式、决策部署和自身建设等，为加强中委会工作提供基本遵循，自中委会起的各级成员须带头执行。

至于「十四五」规划，五中全会通过后，将在明年初的人大常委会上公布。路透社引述知情人士称，中国决策者认为，设定五年增长目标对于中国摆脱「中等收入陷阱」来说实属关键，此外，随着美中两国在广泛议题上的分歧与日俱增，设定经济增长也可帮助地方政府专注于发展目标。

所谓「中等收入陷阱」(middle income trap) 是指当一国人均收入达到中等水平后，因无法顺利实现经济发展方式的转变，导致经济增长动力不足，最终导致经济停滞。