中国网民又增了: 9.4亿

中国互联网络信息中心（CNNIC）今天在北京发布最新《中国互联网络发展状况统计报告》。该《报告》显示，中国网民规模达9.40亿，较今年3月增长3625万，其中网络视频（含短视频）用户规模达8.88亿，占网民整体的94.5%。同时，电商直播用户规模达3.09亿，成为上半年增长最快的个人互联网应用。

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据联合早报今天引述中国官方报告称：中国网民规模达9.4亿，网络视频用户逾九成。

根据“网信中国”微信公号消息，CNNIC副主任张晓对报告进行了解读，总结了今年上半年中国互联网发展亮点。《报告》显示，中国网民规模上半年已经达到9.4亿，相当于全球网民的五分之一。互联网普及率为67.0%，约高于全球平均水平5个百分点。城乡数字鸿沟显著缩小，城乡地区互联网普及率差异为24.1%，这是2017年以来首次缩小到30%以内。

同时《报告》还显示，在线教育、在线医疗、远程办公等应用服务在维持社会经济正常运转、稳住民生基本所需方面发挥了巨大作用。截至今年6月，在线教育用户规模达3.81亿，占网民整体的40.5%；在线医疗用户规模达2.76亿，占网民整体的29.4%；远程办公用户规模达1.99亿，占网民整体的21.2%。

据该报告，在新基建方面，5G终端上半年连接数已超过6600万，三家基础电信企业开通5G基站超40万个。工业互联网领域已培育形成超过500个特色鲜明、能力多样的工业互联网平台。截至7月，中国已分配IPv6地址用户数达14.42亿，IPv6活跃用户数达3.62亿，排名前100位的商用网站及应用已经全部支持IPv6访问。

中国电商直播、短视频及网络购物用户规模今年6月较3月增长均超过5%，电商直播用户规模达3.09亿，较3月增长4430万，规模增速达16.7%，成为上半年增长最快的个人互联网应用，为促进传统产业转型、带动农产品上行提供了积极助力。网络零售用户规模达7.49亿，占网民整体的79.7%，市场连续七年保持全球第一，为形成新发展格局提供了重要支撑。

另外，中国网络视频（含短视频）上半年用户规模达8.88亿，占网民整体的94.5%，其中短视频已成为新闻报道新选择、电商平台新标配。网络新闻用户规模为7.25亿，占网民整体的77.1%，网络新闻借助社交、短视频等平台，通过可视化的方式提升传播效能。

网络支付用户方面，中国上半年规模达8.05亿，较2020年3月增长4.8%，占网民整体的85.7%，移动支付市场规模连续三年全球第一，在疫情期间发挥了重要惠民作用，拓展了更多“+支付”的应用场景；即时通信成为疫情期间发展最快的应用之一，用户规模达9.31亿，较今年3月增长3466万。

据该报告说，网上外卖、在线教育、网约车、在线医疗等数字服务也发展快速，用户规模分别达4.09亿、3.81亿、3.40亿和2.76亿，占网民整体的比例分别为43.5%、40.5%、36.2%和29.4%，在满足网民需求的同时也为服务业的数字化发展提供了助力。在线政务服务用户方面，中国今年上半年达7.73亿，占网民整体的82.2%。