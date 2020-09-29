中英关系止寒：刘晓明吁克服困难回正轨 英派国务大臣出席国庆活动

正当中英关系因为香港问题而处于低谷之际，英国恢复派官员出席中国驻英大使馆的中国国庆活动，但官阶比69周年时低；另一方面，中国驻英大使刘晓明在国庆招待会上发言时，亦变得温和，强调中英关系符合利益，呼吁抵制所谓「新冷战」和「脱钩」论调，扩大共识，早日克服当前困难，推动双边关系重归正轨。

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去年的中国70周年国庆，适逢中美互斗和中英关系因香港反修例运动而变得紧张，中国驻英大使在国庆酒会上大肆抨击反修例是分裂行为，而大使馆的新闻稿亦没有提及有英国官员出席。但在今年的网上国庆招待会上，英国派出外交发展部国务大臣达德里奇出席，刘晓明致词时首先向他致意。翻查数据显示，在中国驻英大使馆庆祝69周年国庆的酒会上，以英国不管部大臣兼保守党主席布兰顿为首的多名英国官商巨贾出席。根据英国政制，国务大臣相当于副部长，级别低于可出席内阁会议的不管部大臣。

国务大臣达德里奇在28日的国庆招待会上回应致辞时表示，首相约翰逊和中国主席习近平年初通话时同意加强合作，英方希望与中国发展积极的建设性关系。他又呼吁双方应加强疫苗研发和多边领域合作，包括环保和减排。

作为主办方，中国驻英大使刘晓明以《面向未来 携手共进》为题致辞时表示，稳定健康的中英关系不单止符合两国共同利益，亦有利世界和平与繁荣。双方应坚持互尊互信，维护中英关系政治基础；坚持互利共赢，扩大两国利益汇合点；妥善管控分歧，把握中英关系正确方向。他强调，双方应保持理性与成熟，抵制所谓「新冷战」和「脱钩」论调，以沟通对话减少和消除「认知赤字」和「信任赤字」，不断积累和扩大共识，推动双边关系重归正轨。

在全球经济方面，刘晓明指出，在全球经济低迷之时，中国呈现强劲复苏势头，第二季度GDP增长3.2%，成为世上第一个恢复增长的主要经济体，相信在「后疫情时代」，中国仍是世界经济的引擎与机遇，将以自身复苏带动世界共同复苏，推动世界经济早日重现繁荣。

他承诺，中国会履行大国责任，为世界和平发展提供中国方案，积极推动合作共赢和参与全球治理及国际协作。