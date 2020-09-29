俄媒评中国防堵次波疫情：严防与执行

在欧洲国家针对新冠肺炎疫情再次收紧防控措施时，曾遭受疫情打击的中国，却没有出现疫情反弹的趋势，俄罗斯媒体分析，中国依靠的是严格的防疫措施配以负责任的执行力。

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据光华网今天报道称，俄媒解读中国免于次波疫情 ：严格防疫与执行力。报道指，俄媒表示，中国严格的防疫措施及负责任的执行力，是中国免于第二波疫情的原因。

而欧洲国家针对新冠肺炎疫情再次收紧防控措施，意大利的防疫情况不乐观，目前已陷入第二波新冠肺炎疫情中。

据俄罗斯《第一频道》电视台报道，进入9月，随着部分国家复工复学、社交活动增多，再加上北半球天气转冷加剧了呼吸道病毒传播，一些曾有效控制新冠疫情的国家新增确诊病例屡创新高，陷入第二波疫情，而当初被新冠疫情打击最严重的中国，此时每日新增确诊病例几乎都在5至15例之间。该报道分析指，中国依靠的是严格的防疫措施配以负责任的执行力，就像今年初遏制第一波新冠疫情时一样。

据报道称，中国于今年春季面对新冠疫情时，拼尽全力抗击并取得显著成效，然而中国的防疫措施至今没有松懈，严格的检查措施随时、随处可见。“人们哪怕只想去趟商店，也需要扫描健康码并接受体温测量。一些商店有专人在入口处用额温枪来测量来访者的体温，还有一些商店则使用测温系统来测量。”

报道也指，即使一些空旷通风的场所，人们可以不戴口罩了，但公众的意识没有松懈，通常情况下，人们都随身携带着口罩。报道提及，地铁是最容易感染病毒的场所之一。在中国的地铁站没有诸如“不戴口罩就罚款”的规定，因为没有必要：不戴口罩的人根本不允许进入地铁站；在车厢里，虽然戴着口罩人感觉有些憋闷，不过没人把口罩摘下来。

报道还指出，中国的地方政府对新冠疫情突发事件的反应也十分迅速。前不久，在与缅甸接壤的云南省瑞丽市，两名外籍人士偷渡入境并被确诊感染新冠病毒，这之后整个城市采取了紧急隔离措施，待情况稳定后，人们才解除居家隔离外出。但电影院、酒吧、餐厅仍暂停营业。

该报道最后称，在中国国内各地区之间的交通运输和人员往来是没有限制的，而在最严格的防范措施下，中国几乎完全恢复了国内航空运输。