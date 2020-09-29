北京新发地市场重新开放猪肉批发

曾在中国引发局部疫情、一度引起关注的北京新发地批发市场，28日晚重新开放肉品交易最大宗的猪肉批发。因疫情考量，猪肉批发只开放采购商进场，且不开放进口冷冻猪肉交易。

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据中央社今天报道称，受新冠病毒疫情影响，新发地昨晚重新开放猪肉批发第一夜，进场交易的猪只仅有680头，是疫情前的1/4。同样基于武汉肺炎及非洲猪瘟疫情考量，北京日报报导，新发地批发市场重新开放猪肉批发，将以所有人员和货品“来源可追溯、去向可追踪、责任可追查”为目标。

根据当地消息，新发地市场的猪肉批发大厅，重新开放后分为一、二级批发区域，全部执行“卖方注册制，买方会员制”，所有下游采购商都必须是登记注册会员，不再向非会员的个人消费者开放，达到“批零分离”的要求。

此外，为防止人员聚集，进场人数控制在600人以内，每2平方公尺不超过1人。

该报道引据北京市官方规划，新发地市场开放猪肉批发，重点在于强化常态化防疫、人员和货品追踪溯源、公共卫生监测管理。而容易引起脏乱的批发大厅则全面升级，以“交易环境干净整洁、交易秩序规范标准、经营业态清晰明朗、智慧管理高速高效”为目标。