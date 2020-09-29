印度边境布防巡航导弹目标锁解放军西藏机场导弹基地

已经进入寒冷季节的中印边境目前局势仍然紧张，印度除加紧冬季备战并运送大量主战坦克与步兵战车外，还在拉达克地区首次部署了印度国产无畏(Nirbhay)巡航导弹，可直接攻击位于西藏的机场或导弹基地。台媒指这也是无畏巡航导弹研发7年来首次进行战斗部署，试图以优势军事威吓力量迫使大陆退让。

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据中国时报今天报道称，印度边境首度部署无畏巡航导弹 目标轰炸西藏机场导弹基地。消息称由印度自主开发长达7年、并于近期完成试验的无畏巡航导弹，首次战斗部署就选在中印边境上，以增加与解放军对峙的威吓力量。

该报道称，《多维新闻》引述《今日印度》消息，印度国产无畏远程亚音速巡航导弹射程可达1000公里，有能力对目标发动隐形攻击，这意味着导弹能够在距离地面100米到4000米之间飞行，并在接敌前锁定目标。消息称，无畏巡航导弹是由印度国防研究与发展组织（DRDO）研发，这款导弹已经进行了7年的试验，这次是它的首次部署。消息人士透露称，目前新导弹的部署数量有限，但这种导弹很可能在晚些时候获得全面的作战许可。

《印度斯坦时报》则称，在6月发生拉达克冲突之后，中印两军对峙情况加剧，解放军西部战区在西藏和新疆部署对峙了射程达2000公里的防空导弹和远程导弹，印方部署的无畏巡航导弹所针对的目标就是在西藏的机场与防空导弹。知情人士对该报称，印度先前已经部署了超音速的布拉莫斯（Brahmos）巡航导弹，加上无畏巡航导弹后，还会增加天空（Akash）中程防空导弹的部署。布拉莫斯是与俄罗斯合作开发，另2款导弹则是由印度国防研究及发展组织(DRDO)所研发。

印媒表示，除了部署全新的无畏巡航导弹，印度地面部队还配备了能够在严冬作战的坦克和步兵战车，同时展开了几十年来最大规模的后勤补给行动，动用了几乎所有的运输机和直升机，例如C-130J超级大力神和C-17环球霸王等重型机具，为驻守边境的士兵加强了冬季后勤装备，包括大量的衣服、帐篷、食品、通讯设备、燃料、取暖器和其他物资，预备进行耐寒作战。